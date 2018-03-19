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Рынок закладывает повышение ставок ФРС до 1,50-1,75%


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
По итогам прошлой недели российский рубль ослаб относительно доллара примерно на 1,5%, в то время как индекс валют развивающихся рынков снизился на 0,7%.

Лучше других выглядели азиатские валюты, без учета которых снижение курсов валют развивающихся рынков, по нашим оценкам, составило бы около 1,1%. Цена нефти Brent за неделю выросла на 1,1%, до 66,2 долл./барр., рынки акций закрылись в небольшом минусе. Общий уровень аппетита к риску в течение недели не раз менялся, оставаясь под влиянием таких факторов, как усиление протекционистской риторики, опасения по поводу потенциально более высоких реальных ставок и по-прежнему низкая инфляция.  

Рубль в пятницу закрылся практически без изменений на отметке 57,52 к доллару (−0,1%). Глобальный аппетит к риску в конце недели продолжал ухудшаться – инвесторы сокращали позиции в преддверии заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, которое завершится в эту среду. Индекс валют развивающихся стран (без Азии) снизился на 0,3%, в том числе южноафриканский ранд и турецкая лира ослабли к доллару на 0,6–0,7%. Рубль также торговался в отрицательной зоне, во второй половине дня на внутридневном минимуме опустившись до 57,8, но вечером восстановился благодаря росту нефтяных котировок. На опасениях, связанных с ростом напряженности на Ближнем Востоке, цена Brent к закрытию повысилась до 66,21 долл./барр. (+1,7%), проигнорировав статистику нефтяного сектора США, где численность буровых установок за неделю выросла на 4 единицы.

На прошлой неделе мы уже обратили внимание на то, что перед наступлением периода уплаты налогов российские экспортеры активно продают валютную выручку (наибольшие продажи отмечались в ходе утренних сессий). Срок уплаты ключевых налогов – НДС и НДПИ – наступает в понедельник 26 марта, и в ближайшие дни продажи валюты, как мы полагаем, усилятся, что окажет поддержку рублю. В начале марта мы также отмечали, что, согласно нашей модели USDRUB, сочетание фундаментальных и технических факторов указывает на вероятность ослабления рубля к доллару в ближайшее время. По тем же соображениям мы полагаем, что в настоящий момент рубль выглядит привлекательно по отношению к доллару, если учитывать только фундаментальные факторы, не принимая во внимание геополитику. В частности, количество длинных позиций иностранных инвесторов в рубле увеличилось до 22 тыс. (+4 тыс. н/н), а приближение срока уплаты налогов может оказать рублю дополнительную поддержку.

Центральным событием этой недели станет заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоится в пятницу. Мы ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку еще на 25 бп, до 7,25%. Внимание инвесторов на глобальных рынках сосредоточено на  заседании FOMC, завершающемся в среду. Рынок закладывает повышение ставки ФРС по федеральным фондам на 25 бп и целевой диапазон ставки на уровне 1,50–1,75%.

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