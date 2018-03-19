Доходности UST выросли на 2 б.п. - до 2,84%

Развивающиеся рынки повторяли динамику американских бенчмарков - доходности по всей группе закрылись ростом на 2-3 бп. Валюты EM демонстрировали разнонаправленную динамику, при этом турецкая лира и южноафриканский ранд оказались в аутсайдерах (подешевев на 0.63% и 0.64% соответственно).

Российский Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2029 на сумму $1.5 млрд с доходностью 4.625% и закрыл книги по доразмещению выпуска Russia 47 на $2.5 млрд с доходностью 5.25%. Оба выпуска пользовались хорошим спросом: спрос составил более $7 млрд. На фоне размещений доходность суверенных долларовых облигаций упала ниже 4.5% (выпуск Russia 28) и 5.215% (выпуск Russia 47). Доходности локальных суверенных облигаций упали на 1-2 бп, выпуск 26207 закрылся на отметке 7.04% (-1 бп).

В сегменте первичных размещений Газпром разместил облигации в евро на 750 млн евро с доходностью 2.5%, спрос в два раза превысил предложение. Высокий спрос на выпуски России и Газпрома говорит о том, что инвесторы пока не обращают внимания на дипломатический конфликт с Великобританией и учитывают ограниченный объем предложения со стороны России, а также недавнее повышение рейтинга.