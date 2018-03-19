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Экспирация фьючерсов подняла российский рынок на фоне оттока капитала


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
В результате экспирации большинства фьючерсов на акции на FORTS в конце прошлой недели многие базовые активы закончили торги пятницы прыжком вверх.

Мы предполагаем, что сегодня рынок скорректируется вниз. Кроме того, инвесторы вряд ли обратят серьезное внимание на реакцию мировых лидеров относительно итогов президентских выборов в России. Это подтверждается существенным спросом на суверенные российские еврооблигации в долларах со стороны иностранных инвесторов. Однако, по нашим расчетам, отток иностранной ликвидности из российского рынка составил более $150 млн в последние две торговые сессии, что объясняется желанием инвесторов застраховаться перед президентскими выборами.

Рубль несущественно ослабнет при умеренном снижении нефтяных котировок. Вместе с тем, число активных буровых вышек нефти подросло на 4 ед. до 800 штук, что предвещает увеличение объемов добычи нефти в ближайшем будущем. Это негативный сигнал для нефтяных котировок вкупе со сделкой ОПЕК «плюс».

Возвращаясь к российским еврооблигациям при размещении $1,5 млрд и $2,5 млрд, коэффициент покрытия по 11-летним и 30-летним бумагам составил 4,3 и 2,8, а доходность 4,625% и 5,25% соответственно. Upside к кривой доходности госбумаг и собственному выпуску RUSSIA-2047 составил около 10 б.п. по 11-летним бумагам и нулевой результат по 30-летним. При этом, на долю иностранных инвесторов пришлось более половины объема размещения. Интересно отметить, что до 50% по 30-летним бумагам выкупили британские инвесторы, возможно, это инвесторы с российскими корнями. В любом случае высокая доходность отодвигает на второй план любой негативный информационный поток против РФ.

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