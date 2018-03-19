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Уверенная победа Путина двинет акции РФ вверх


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Основной риск прошлой недели вчера был снят. Выборы президента РФ прошли без эксцессов и, похоже, с минимальным числом нарушений.

Более того, свыше 76% голосов, набранных Путиным, делают бессмысленными высказывания о подтасовках результатов выборов и попытки вывести на улицу протестный электорат.

Вроде сбит накал антироссийских высказываний в «деле Скрипаля». Глава британского МИД Борис Джонсон даже заявил о готовности допустить Россию к участию в расследовании покушения.

Поэтому на таком политическом фоне непосредственно «рыночные» события отходят на второй план: в пятницу Dow Jones увеличился на 0,29%, а индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%. Правда, сегодня перед открытием российских рынков фьючерсы на эти индексы весь накопленный рост растеряли.

Мы ожидаем положительного открытия российского рынка. Возможно, что до обеда Индекс Мосбиржи прибавит 1-1,5%. Если верна наша версия, что падение отечественного рынка на прошлой неделе в основном было спровоцировано частичным закрытием позиций накануне выборов, то сегодня свободные деньги вновь будут инвестированы в бумаги.

Следует присмотреться к Сбербанку, который потерял за минувшую пятидневку 6,5%. Скорее всего, в ближайшее время бумаги банка начнут отыгрывать эти потери и будут выглядеть лучше рынка.

В легком минусе, снижаясь на 0,15% до чуть ниже 66 долларов за баррель, торгуется нефть. В районе 67 долларов у нефти располагается сопротивление, для пробития которого нужны отсутствующие сейчас сильные фундаментальные драйверы. Поэтому в районе этой отметки можно открывать шорты.

Рубль будет находиться во власти противоречивых факторов. С одной стороны, на российскую валюту будет давить ожидания по снижению ставки ЦБ и повышение ФРС, с другой – в пользу укрепления рубля будут играть окончание выборов и относительно дорогая нефть. На наш взгляд, вторые факторы возьмут сегодня вверх и рубль может прибавить к доллару копеек 50.

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