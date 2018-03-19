В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль

В секторе высоколиквидных бумаг инвесторы отдают предпочтение акциям, потенциально способным занять место в «защитном» дивидендном портфеле. Так, в заметном плюсе закрылись Московская биржа (MOEX, +3.4%), НЛМК (NLMK, +3.2%), Алроса (ALRS, +2.9%). Тем временем продолжилось снижение по акциям отказавшегося от выплаты дивидендов Мегафона (MFON, -2.8%). Заметно подешевел и Магнит (MGNT, -3.7%) – пока новый стратегический акционер ритейлера (банк ВТБ) не раскрыл деталей обновленной бизнес-стратегии, участники рынка проявляют сдержанность в отношении бумаг компании (с позиций технического анализа, цена акций Магнита вернулась к нижней границы краткосрочного консолидационного диапазона).

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) подорожали на 5.9%, ТМК (TRMK) – на 5.1%, Интер РАО (IRAO) – на 5.0%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы немного повысились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС на фоне затишья на мировых фондовых площадках в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС США – комментарий по итогам первого заседания ФРС под руководством Дж. Пауэлла (ожидается в среду вечером) может повлиять на ожидания инвесторов в отношении денежной политики и динамики процентных ставок.

Из корпоративных событий в сегодняшнем календаре – отчетность МТС (MTSS) по международным стандартам за 2017 год.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне снижения неопределенности после объявления предварительных итогов президентских выборов в РФ, но динамика курса доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) пока не позволяет говорить о возможности заметного ослабления доллара к рублю.