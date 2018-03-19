Основными ньюсмейкерами на текущей неделе будут мировые Центробанки

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2752,01 пунктов, прибавив 0,17%, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,29%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта - до 2,84 процента.

Сегодня и завтра страны G20 на саммите в Аргентине будут обсуждать глобальную торговлю и рынок криптовалют. Но уже на прошлой неделе Трамп начал переговоры по пошлинам с рядом торговых партнеров США, где по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент проявляет "определенную гибкость".

Основными ньюсмейкерами на текущей неделе будут Центральные банки. Так, в среду пройдет очередное заседание ЕЦБ, которое по сути будет являться проходным. Регулятор ограничится комментариями о дальнейшей перспективе монетарной политики, что в моменте окажет влияние на курс единой европейской валюты. Главным же событием среды станет решение ФРС по ключевой процентной ставке, от которого рынки ждут ее повышения как минимум на 25 базисных пункта.

Для отечественных же фондовых площадок и рубля важным днем будет пятница, где ЦБ РФ так же как и его западные коллеги озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. В условиях повышения ставки в США, уменьшение спреда между ставкой ЦБ и ставкой ФРС может негативно сказаться как на курсе национальной валюты к американскому доллару, так и на котировках ОФЗ из-за снижения эффективности стратегий carry trade, в связи с чем нельзя исключать сценария, по которому российские монетарные власти могут взять паузу в наметившимся цикле смягчения монетарной политики.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,48%, закрывшись на отметке $65,98, продолжая отыгрывать выходившие на прошлой неделе данные от Международного энергетического агентства, согласно прогнозам которого во втором квартале 2018 года рынки могут ощутить дефицит предложения "черного золота", если ОПЕК+ сохранит добычу на текущих уровнях.

В настоящий момент локальными поддержками Brent выступают отметки $65,60 и $64,90. Сопротивления расположены на $66,80 и $67,30.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2294,6 п., прибавив 0,97%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2280 п., и основная на 2250 п. Основное сопротивление находится на уровне 2300 п., закрепление над которым может снова вернуть аппетит к риску в рублевые активы.

В текущей ситуации поддержками во фьючерсе на индекс РТС выступают 125500 п. и 124800 п. Локальное сопротивление расположено на отметке 126800 п. и основное на 128000 п., при закрепление над которым в инструменте можно ожидать ускорение положительной динамики.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,49, продемонстрировав нулевую динамику по отношению к доллару США на фоне растущих нефтяных котировок.

Несмотря эскалацию конфликта с Великобританией и расширение списка антироссийских санкций со стороны США, в пятницу американские и британские инвесторы вложили $2,66 млрд. в размещенные Минфином евробонды "Россия-29" и "Россия-47" став их крупнейшими покупателями.

На данном этапе сопротивлениями в паре выступают отметки 57,80 и 58 при закрепление над последним национальная валюта может ослабнуть еще на 40 копеек. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 56,95.