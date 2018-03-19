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Рынок нефти напрасно игнорирует негатив


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть очень неохотно реагируют на фундаментальные показатели и весьма энергично – на разговоры о вероятном увеличении рисковой составляющей в американской экономике.

К утру понедельника, 19 марта, баррель североморского сорта Brent стоит $65,81 (-0,6%). Валютный компонент в данный момент почти не оказывает влияния на поведение сырья, сейчас работает скорее технический драйвер. В течение дня картина будет меняться: сегодня последний день обращения апрельского фьючерсного контракта на нефть WTI, это может влиять на поведение цен на черное золото. Кроме того, на этой неделе состоится заседание ФРС США, от которого ждут не только повышения процентной ставки, но и указания на более решительные шаги в будущем. 

Отчет Baker Hughes, представленный в минувшую пятницу, подтвердил уже имевшиеся данные о росте численности буровых установок в США. За неделю к 16 марта общее количество вышек увеличилось на 6 единиц, в годовом сопоставлении индикатор растет на 201 штуку. Это все такой же «медвежий» драйвер для сектора сырья, к которому рынок давно приобрел своеобразный иммунитет. 

К числу негативных для нефти факторов относится и укрепление позиций доллара США, который сейчас не учитывается в котировках, но в ближайшие часы может расширить свое влияние. 

Между тем, нефть Brent по-прежнему остается в «боковом» диапазоне с границами $63,50 и $64-$68,00. Текущие ценовые колебания отражают только сиюминутные настроения, но никак не смену локального тренда. О перемене тенденции будем говорить, если цена за баррель пробьет или хотя бы приблизится к верхней или нижней границе коридора.

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