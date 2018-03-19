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Долгосрочное влияние выборов 18 марта на рынки будет огромным


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Я не буду комментировать краткосрочное влияние выборов в России на финансовые рынки, потому что не хочу заниматься политикой.

Власть контролирует электоральный процесс, иностранные наблюдатели не увидели массовых нарушений.

Какие могли быть сюрпризы на следующий день после выборов? Сюрпризы могут быть на предстоящем заседании Комитета по рынку открытого рынка США 20-21 марта или от заседания совета директоров ЦБ РФ 23 марта. Сюрпризы также могут быть от последствий налоговой реформы США, а также от протекционистских планов Трампа. От первой пресс-конференции Джерома Пауэлла в качестве председателя ФРС сюрпризы вряд ли возможны, потому что финансовый рынок в США сейчас находится в слишком стабильном состоянии и ФРС важно показать преемственность курса. Если американский рынок начнет снижаться, то пострадает большое количество инвесторов, доверивших свои средства фондам.

Сейчас в США мало управляющих, способных показать прибыль на падающем рынке. По исследованиям фонда Morningstar, доля пассивных индексных фондов достигла 46% от общего числа, в то время как в начале 2008 года эта доля составляла 8%. Стремление к пассивному инвестированию связано с тем, что инвесторы перестали верить в то, что управляющие способны «переигрывать» индексы.

А в долгосрочном плане влияние выборов на финансовые рынки будет огромным. Во второй половине года будет попытка наладить отношения с Евросоюзом с прицелом на частичное снятие санкций. Если попытка окажется неудачной, то страна пойдет по пути самоизоляции, что в экономике может выразиться в ограничение хождение валют. Приоритет в покупке валюты получат предприятия с действующими контрактами на импорт оборудования. Ускоренными темпами начнет развиваться национальная платежная система, международные соглашения со странами, проводящими «не дружескую» России политику будут пересматриваться. Операции с иностранными ценными бумагами могут быть ограничены. Естественно, что наибольшие потери при таком сценарии понесут акции банков и предприятий энергетики. Это частное мнение, разумеется.

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