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В лидерах рынка РФ сегодня нефтегазовый и металлургический сектора


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В пятницу, 16 марта, динамика российского фондового рынка улучшилась, правда за счет ослабления курса отечественной валюты.

Индекс ММВБ с открытия прибавляет 0,4%, благодаря снижению стоимости рубля на 0,4%, в то время как РТС торгуется в слабом минусе (-0,1%), поскольку геополитическая напряженность продолжает давить на рынки. Введение новых санкций в отношении России со стороны США, особенно после аналогичных действий Великобритании, усилило негативное влияние на инвестиционный имидж России. Более того, неясной остается ответная реакция со стороны российского правительства, что так же мешает рынкам расти.

Котировки «черного золота» третий день продолжают консолидироваться возле отметок $64,5 за баррель Brent спот в отсутствие существенных драйверов роста. По данным Минэнерго США, запасы в хранилищах увеличиваются уже третью неделю подряд, что говорит о том, что темпы роста добычи превышают темпы роста экспорта из страны. Оптимизм «нефтяных быков» немного подогревают заявления МЭА о том, что сырьевой рынок может выйти в дефицит уже во II кв. текущего года, если добыча ОПЕК не увеличится с текущих уровней, а Венесуэла продолжит и дальше сокращать выпуск «черного золота». Однако этого пока недостаточно для возобновления роста котировок Brent.

Курс рубля на фоне отсутствия роста цен на нефть и замедлившегося падения американской валюты продолжил слабеть, что оказывает поддержку компаниям-экспортерам. Так, сегодня в лидерах роста: нефтегазовый (+0,7%) и металлургический (-0,5%) сектора.

Среди бумаг, торгующихся на положительной территории, так же акции электроэнергетики: МРСК Юга (+3,3%), МРСК Урала (+2,2%), МРСК Волги (+1,8%). Сетевые компании одна за одной представляют финансовые отчеты, которые в большинстве своем превышают прошлогодние цифры, что для инвесторов означает рост дивидендных выплат. В частности, наиболее привлекательными с точки зрения див.доходности выглядят МРСК Центра и Приволжья и Ленэнерго преф. 


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