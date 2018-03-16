Саммит G20 и заседания Центробанков принесут интригу на финансовые рынки

Хотя, безусловно, самое важное событие для России произойдет в пятницу. Впрочем, не только в пятницу: следует обратить внимание еще на начало и середину будущей недели. Откроем секрет – на будущей неделе нас ждут целых три важных решения центробанков по процентным ставкам. Кто примет такие решения – расскажем далее.

Понедельник

В ночь на понедельник, 19 марта, а также утром в понедельник в России будут обнародованы предварительные итоги президентских выборов, за которыми будет внимательно следить не только Россия, но и весь мир. По нашему мнению, результат президентских выборов хорошо предсказуем, и основной интригой остаются вопросы явки на выборы, а также количество голосов, которые наберут конкурирующие с Владимиром Путиным кандидаты. С высокой вероятностью объявление итогов выборов рубль встретит ростом, дальнейшее направление его движения может определяться новостями о составе будущего правительства. Вероятный коридор значений для пары доллар/рубль может составить 56,5-57,5 руб. за «американца», а для пары евро/рубль - 70-71 руб. за единицу европейской валюты.

Также в понедельник стартует еще одно событие мирового значения – саммит «большой двадцатки» (G20), который пройдет с 19 по 20 марта в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Основными темами саммита станут монетарная политика центральных банков и регулирование рынка криптовалют. Интригой остается вопрос об участии Владимира Путина в работе саммита, так как президентские выборы в России пройдут только накануне, однако Россия примет участие в саммите и, по всей видимости, будет представлена как минимум министром финансов и председателем Банка России. Заявления, сделанные на саммите, могут оказывать неоднозначное воздействие на курсы валют.

Но вернемся в Россию, где днем Росстат опубликует данные по динамике промышленного производства в нашей стране за февраль. Рынок ожидает, что в феврале промышленное производство вырастет только на 2% по сравнению с ростом на 2,3% в январе. Если статистика превзойдет прогноз в лучшую стороны, это может положительно повлиять на рубль, негативная статистика может, в свою очередь, оказать отрицательное воздействие на российскую валюту.

Вторник

Во вторник, 20 марта, министры финансов и главы центробанков «большой двадцатки» продолжат обсуждать мировые финансовые и криптовалютные проблемы, а рынки традиционных валют будут ожидать новостей с этого саммита.

Утром во вторник Резервный банк Австралии (РБА) опубликует протокол недавнего заседания по вопросу о процентной ставке. Чем больше представителей комитета по монетарной политике высказались за изменение ставки, тем больше будет вероятность ее изменения (скорее всего, в сторону повышения) в будущем. Вероятный коридор значений для пары AUD/USD составляет $0,76–$0,77 за «австралийца».

Днем выйдет статистика по индексу потребительских цен в Великобритании за февраль. Рынок ожидает, что в феврале инфляция выросла только на 2,9% по сравнению с ростом на 3% в январе. Однако для Великобритании высокая инфляция так же нежелательна, как и дефляция. Вероятный коридор значений для пары GBP/USD составляет $1,39–$1,4 за фунт стерлингов.

Также днем во вторник выйдет индекс делового климата в еврозоне и в Германии от немецкого агентства ZEW по итогам первой половины марта. Рынок ожидает, что индекс вырос с 29,3 до 30,6 пунктов, что отражает улучшение ожиданий бизнеса относительно экономической активности в еврозоне. Вышедшие данные могут оказать краткосрочное позитивное воздействие на курс евро. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD составляет $1,22-$1,24 за евро.

Среда

В среду, 21 марта, необходимо с утра настроиться на целый ряд важных событий, самое главное из которых ожидается поздно вечером в США. Но начнем по порядку. Днем в Великобритании выходят данные по рынку труда, занятости и средней заработной плате за январь. Мы полагаем, что уровень безработицы в Великобритании в январе не изменился и остался на декабрьском уровне в 4,4%. Если статистика превысит ожидания, то можно, в свою очередь, ждать краткосрочного роста фунта стерлингов к доллару.

Тем временем в континентальной Европе пройдет заседание Европейского центрального банка, однако, вопросы монетарной политики на нем не будут рассматриваться, а рынки будут прислушиваться к комментариям представителей финансового регулятора еврозоны. Новости о возможных сроках повышения процентной ставки будут способны оттолкнуть евро наверх.

Днем в России выйдут данные по уровню безработицы в феврале. По нашим прогнозам, безработица в России осталась прежней на уровне 5,2%, как и в январе. Если безработица снизится, то статистика может оказать положительное влияние на курс рубля к доллару.

В 17.30 по московскому времени в США выйдет статистика Минэнерго США о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю. Напомним, что по состоянию на 14 марта запасы нефти в США выросли на 5 млн баррелей, что разочаровало рынок. Мы полагаем, что нефть марки Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $64-$65,5 за баррель.

И, наконец, главное событие дня: в 21.00 по московскому времени ФРС США примет решение о процентной ставке, примерно в 21.30 состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Паэулла. Мы ожидаем, что процентная ставка будет повышена на 0,25 базисных пунктов до 1,75%. От риторики Пауэлла и комментариев ФРС к своему решению может зависеть дальнейшее движение доллара ко всем мировым валютам, хотя мы ожидаем, что на фоне объявления о повышении процентной ставки доллар начнет расти как минимум в краткосрочном периоде. В России рубль будет отыгрывать решение ФРС по процентной ставке уже в четверг.

Тем временем, пока почти весь мир будет с нетерпением следить за решениями американского финансового регулятора, в Японии будет выходной день, связанный с празднованием национального праздника – Дня весеннего равноденствия, торги на биржах проводиться не будут.

Четверг

Четверг, 22 марта, также будет насыщен важными событиями. Днем будет опубликовано значение индекса IHS Markit для еврозоны за первую половину марта. Рынок ожидает, что значение составного индекса упадет с 57,1 до 56,7 пунктов, что отражает недостаточную уверенность бизнеса в экономической политике в Европе. Эти данные могут временно ослабить курс евро.

Также в четверг выйдут данные по розничным продажам в Великобритании за февраль. Напомним, что рынок ожидает, что в феврале розничные продажи могли за месяц снизиться по сравнению с январем на 0,1%. Чем выше по сравнению с ожидаемыми окажутся опубликованные данные, тем более значимыми они окажутся для британского фунта.

Самое главное событие четверга произойдет в 15.00 по московскому времени. Банк Англии примет решение по процентной ставке. Рынок ожидает, что процентная ставка в этот раз сохранится без изменений на уровне 0,5%, что в очередной раз докажет, что Великобритания – это не США, а Банк Англии – это не ФРС, и в лучших английских традициях здесь принято сначала много раз подумать, прежде чем решиться повысить ставку. Для валютного рынка более интересными станут комментарии представителей Банка Англии относительно возможности повышения ставки в будущем и, вероятно, о сроках повышения ставки.

А вечером в США будет опубликован индекс PMI Markit за первую половину марта. Рынок ожидает, что сводный индекс немного вырос с 55,6 до 55,7 пунктов, а индекс для производственного сектора услуг вырос с 55,3 до 55,4 пунктов. Если данные совпадут с прогнозом или его превысят, это может придать доллару дополнительный импульс для роста.

Пятница

В пятницу, 23 марта, Россия с утра с нетерпением будет ждать главного события недели – решения Банка России по процентной ставке. Но это произойдет днем. А рано утром по московскому времени в Японии выйдет статистика по индексу потребительских цен за февраль. Рынок ожидает, что инфляция в феврале выросла на 1,7% по сравнению с ростом на 1,4% в январе. Данные о росте инфляции могут положительно повлиять на курс японской йены к доллару. Вероятный коридор значений для пары USD/JPY составляет 105-106,5 йен за доллар США.

И, наконец, событие дня – решение Банка России по процентной ставке, которое будет обнародовано в 13.30 по московскому времени. Мы ожидаем, что процентная ставка будет снижена, но интригой остается величина, на которую ставку понизят – 0,5 или 0,25 процентного пункта. Напомним, что глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев уже сообщил, что предложит совету директоров ЦБ РФ рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу. В любом случае, снижение процентной ставки, если будет принято именно это решение, в принципе должно оказать краткосрочное негативное воздействие на курс рубля. Однако, если в пресс-релизе будут содержаться оптимистичные комментарии относительно инфляции и иных макроэкономических параметров, не исключено, что рубль, как это иногда случается, отреагирует ростом на положительный прогноз.

Днем в Канаде выйдет статистика по розничным продажам за январь и инфляции потребительских цен за февраль. Рынок ожидает, что розничные продажи в январе выросли на 0,1% по сравнению с декабрьским падением, а инфляция в феврале выросла только на 1,6% по сравнению с ростом на 1,7% в январе. Вероятный коридор значений для пары USD/CAD составляет 1,3–1,31 канадских долларов за американский доллар.

В 21.00 московского времени пятницы в США выйдет, как обычно, еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США, показывающий рост или снижение активности сланцевиков. Этот показатель важен для динамики нефтяного рынка.

Вот такой насыщенной, но, надеемся, успешной будет следующая торговая неделя. А завершит ее саммит Евросоюза, который пройдет в Риме в воскресенье, 25 марта. Саммит будет примечателен прежде всего тем, что в нем не примет участие Великобритания, которая уже проводит процедуры, связанные с будущим выходом из ЕС (Brexit), которые завершатся весной 2019 года. Но председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже говорит о том, что Великобритания уже не член ЕС, как о свершившемся факте. Вероятно, заявления, сделанные на этом саммите, окажут влияние на курсы евро и фунта стерлингов, но это будет уже история, которая отыграется в котировках неделей позже.