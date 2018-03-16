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Мнения аналитиков

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Есть спекулятивные ожидания относительно падения рубля после выборов президента


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
На рынке в первой половине дня складывается преимущественно негативная динамика.

Это связано с техническими факторами: индекс Мосбиржи ушел под 50-дневную среднюю, — а также с негативным геополитическим фоном. Спекулянты, на мой взгляд, не склонны оставлять на выходные длинные позиции в бумагах финансового сектора и ряда сырьевых компаний. 

На предстоящей неделе ФРС может повысить ставку, а российский ЦБ, в свою очередь, ее снизить, что, по моему мнению, грозит привести к снижению доходности рублевых облигаций. Фонды, ориентированные на Россию, а также локальные институты на этой неделе активно покупали рублевые облигации, чтобы успеть заработать на их росте до снижения ключевой ставки. Приток средств сдерживал ослабление рубля. 

Несмотря на повышение ключевой ставки в США, ориентир по российским еврооблигациям с погашением в 2029 году остался без изменений. Ожидается, что данные бумаги будут размещены сегодня с доходностью 4,75%. Это примерно на 0,25 п.п. выше, чем сейчас торгуется бонд с погашением в 2028 году. Премию можно объяснить тем, что не все иностранные инвесторы сейчас готовы покупать новые выпуски. Повышение инвестиционного рейтинга пока никак не отразилось на доходности российских еврооблигаций, вероятно, это обусловлено внешнеполитическими факторами. 

На ход торгов на фондовом рынке вечером повлияет макростатистика из США: данные о новых домах и промышленном производстве. Внешний фон, на мой взгляд, останется спокойным.

На валютном рынке ожидаю боковой динамики. Сегодня выплачивается налог на прибыль, что несколько сдержит процесс ослабления рубля. Рубль остается под давлением вследствие внешнеполитических факторов. Кроме того, есть спекулятивные ожидания относительно падения рубля после выборов президента в России, а также в результате повышения ставки ФРС, что отыгрывается заранее. Ожидаю, что на предстоящей неделе курс USD/RUB будет преимущественно в диапазоне 57–58,50.

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