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"Мегафон": финансовые показатели продолжают стагнировать, как и отрасль телеком в РФ


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Выручка "Мегафона" без учета Mail.ru Group в IV квартале выросла на 4,1%, до 84,6 млрд руб.

Выручка ПАО Мегафон без учета результатов Mail.ru Group в IV квартале 2017 года выросла на 4,1% и составила 84,6 млрд рублей, сообщила компания Скорректированная OIBDA телеком-сегмента снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,865 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 34,1% по сравнению с 35,7% в IV квартале 2016 года. Чистая прибыль снизилась на 53,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,037 млрд рублей. По итогам 2017 года выручка Мегафона без учета показателей Mail.ru Group выросла на 1,8% и составила 321,81 млрд рублей. OIBDA в 2017 году выросла на 0,6%, до 121,85 млрд рублей. Чистая прибыль за 2017 год сократилась на 29% и составила 20,519 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос за 2017 год на 27% и составил 35,202 млрд рублей.

Результаты Мегафона можно отметить в целом как нейтральные. Финансовые показатели продолжают стагнировать, как и отрасль телеком в РФ. В тоже время позитивным моментом является хороший рост FCF, данный показатель является базой для расчета дивидендов (70% от FCF Мегафон направляет на дивиденды). Однако этот позитив был полностью нивелирован сообщением менеджмента о том, что по итогам 2017 года компания не планирует платить дивиденды. На этой новости капитализация Мегафона сократилась на 32 млрд руб. (- 9%), что больше, чем компания могла выплатить в качестве дивидендов (25 млрд руб.).

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