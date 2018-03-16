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Прогноз результатов "Роснефти" за IV кв по МСФО: рост прибыли на акцию в 2 раза к/к


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Мы прогнозируем сильный результат по чистой прибыли в 4К17 на фоне роста средних цен на нефть на 19% к/к и при отсутствии негативных разовых статей (как в предыдущем квартале).

Роснефть опубликует финансовые результаты за 4К17 по МСФО в понедельник, 19 марта, а также проведет телеконференцию в 16:00 МСК.

- Согласно данным ЦДУ ТЭК, объемы добычи жидких УВ в 4К17 не изменились в квартальном сравнении, как и объемы переработки, при этом добыча газа увеличилась на 5.2% к/к.

- Мы прогнозируем сокращение объемов продаж под влиянием сезонности, в свете чего выручка в 4К17 повысилась всего на 12% к/к до $28.4 млрд, несмотря на рост цен на нефть на 19% к/к при стабильном курсе $/RUB к/к.

- Сезонное сокращение переработки было отчасти компенсировано за счет позитивного эффекта лага по экспортной пошлине в условиях роста цен на нефть. Мы прогнозируем увеличение EBITDA за 4К17 всего на 12% к/к до $7.1 млрд, при этом рентабельность по EBITDA не изменился к/к.

- Ранее владелец 19.75%-ной доли в Роснефти (BP) раскрыл, что его доля в чистой прибыли за 4К17 составила $321 млн (рост в 2.3 раза к/к), включая различные разовые статьи.

- Исходя из данных BP, мы ожидаем, что чистая прибыль Роснефти повысилась более чем в два раза к/к до $1.6 млрд.

- Мы прогнозируем положительный FCF по итогам 4К17, несмотря на сезонный рост капзатрат, благодаря росту EBITDA и высвобождению части оборотного капитала.

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