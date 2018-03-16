При ужесточении риторики ФРС рубль может приблизиться к 58 за доллар

Вчерашнее укрепление доллара на глобальных площадках привело к падению большинства валют развивающихся стран. Отрицательная динамика в рубле была усилена эскалацией конфликта с Великобританией и введением новых американских санкций. Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, осуждающим причастность России к инциденту с бывшим полковником ГРУ в Великобритании. Кроме того, Минфин США распространил санкции на 19 физических лиц и 5 юридических лиц в связи с утверждениями об их вмешательстве в американские президентские выборы.

Сохранение напряженного геополитического фона продолжит удерживать рубль под давлением до начала активной подготовки к налоговому периоду во второй половине будущей недели. При ужесточении риторики на заседании ФРС 21 марта рубль может приблизиться к отметке 58 рублей за доллар.