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"Алроса": падение выручки и прибыли, несмотря на рост объемов продаж


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
АК «АЛРОСА» (ALRS RX – без рекомендации) вчера опубликовала слабые результаты за 2017 г. по МСФО, отразившие, с одной стороны, рост объемов продаж алмазов, а с другой, изменение структуры продаж.

В то же время результаты за 4 кв. оказались в целом на уровне 4 кв. 2016 г. и немного превзошли ожидания рынка. Выручка в 2017 г. упала на 13% год к году до 275 млрд руб., EBITDA – на 28% до 127 млрд руб., а чистая прибыль – на 41% до 78,6 млрд руб.

В прошлом году объем продаж алмазов компании достиг 41,2 млн карат против 40 млн карат в 2016 г. и превысил объем производства за год (39,6 млн карат). В то же время из-за увеличения доли мелкоразмерного сырья в общем объеме реализованных алмазов и, как следствие, снижения средней цены реализации выручка в 2017 г. сократилась. Хотя АЛРОСА стремилась контролировать затраты, общие затраты выросли на 5% год к году, а затраты на реализацию и административные расходы увеличились на 1%, поэтому в условиях падения выручки рентабельность по EBITDA снизилась на 10 п.п. до 46%. Негативно сказалось на выручке и укрепление рубля в 2017 г. На чистую прибыль в прошлом году, помимо падения выручки, оказало влияние списание активов на 8,5 млрд руб. из-за аварии на руднике «Мир».

Прибыль позволяет рассчитывать на дивиденды

Согласно утвержденной дивидендной политике, на дивиденды должно направляться не менее 35% чистой прибыли по МСФО за год. Исходя из чистой прибыли за 2017 г., минимальный размер дивидендов может составить 3,7 руб./акция (доходность около 5%). В 2016 г. компания выплатила в виде дивидендов 50% прибыли, их размер составил 8,93 руб./акция. Правительство в прошлом году потребовало от компаний с госучастием направить 50% чистой прибыли на дивиденды. Если это требование сохранится, то и в этом году АЛРОСА выплатит 50%. В этом случае размер дивидендов составит около 5,3 руб./акция (доходность около 6%). Объем денежных средств и эквивалентов на балансе компании равен около 7 млрд руб., а на выплату дивидендов, вероятно, потребуется от 27 до 40 млрд руб. В результате могут понадобиться дополнительные заемные средства.

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