Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2270-2275, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260 и 2250, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Весьма вероятно, что фактор новых санкций уже отыгран, и рубль сегодня в начале торгов будет вести себя нейтрально, а в их ходе, возможно, попробует даже укрепиться, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,9-58 рублей, для европейской валюты — 70,0-71,4 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов не продемонстрировали единой динамики в пределах 0,5% на фоне неопределенности относительно предложений по новым пошлинам в стране.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,3%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались в пределах 0,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2318 доллара против 1,2304 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам на фоне расширения санкций США против ряда граждан и юрлиц РФ. Индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,12%, до 2272,49 пункта, индекс РТС - на 0,31%, до 1247,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 0,34 рубля - до 57,46 рубля, евро не изменился и составил 70,68 рубля.