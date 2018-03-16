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Мнения аналитиков

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Судя по стабильности рубля, деньги из страны не выводятся


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошел под знаком легкого негатива.

Формальным поводом для снижения являлись невнятная динамика американских индексов, продолжение истерик Туманного Альбиона и введение малозначащих санкций со стороны США. 

Но основной причиной падения котировок последних дней, на наш взгляд, стало сокращение позиций осторожными инвесторами, прежде всего, нерезидентами, перед президентскими выборами в воскресенье. Победа Путина не вызывает сомнений, но для роста рынка есть такой негативный фактор, как различные провокации и многочисленность нарушений, а также большая доля протестного электората. Не исключено, что и Запад уже подготовил половник с дегтем.

Но судя по стабильности рубля, деньги из страны не выводятся, поэтому после объявления предварительных итогов выборов, скорее всего, они вновь будут вложены в бумаги.

Внешний фон на открытии российского рынка акций нейтральный: фьючерсы на американские индексы теряют чуть больше 0,1%, а нефть растет на 0,2%. Поэтому есть основания полагать, что Индекс Мосбиржи откроется около вчерашнего закрытия, может быть с небольшим ростом.

А вот затем динамика торгов будет интересной. Осторожные трейдеры будут сокращать позиции, но в тоже время под вечер следует ожидать закрытия шортов, которые вполне логично многие открывали на негативном внешнем фоне и в условиях локальной перегретости рынка. Риск переноса шортов на понедельник не оправдан – вполне возможно открытие рынка с гэпом вверх в 2-3%, как это было после предыдущего избрания Путина президентом.

После 4-процентного снижения в среду вчера Сбербанк упал еще на 3%, став самой слабой бумагой дня после «Мегафона», который решил не платить дивиденды. Такая динамика Сбера может объясняться только лишь выходом из нее нерезидентов. Сегодня на закрытии шортов и в понедельник с утра акции крупнейшего российского банка могут сильно прибавить, поэтому к движению вверх по этим бумагам, если оно будет, стоит присоединяться.

Копеек 30-40 может прибавить сегодня рубль по отношению к доллару. Фундаментально российская валюта очень сильна прежде всего из-за сильного положительного торгового баланса. Поэтому, устояв перед «британским» негативом, рубль готов продолжить укрепление.

Нет особых драйверов для движения нефти. Несмотря на довольно большую амплитуду колебаний, нефть находится в боковике с границами 62-67 доллара за баррель и вряд ли выйдет из нее в ближайшие дни.

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