Рубль продолжит ослабляться из-за геополитических рисков

На открытии укреплению рубля способствовала дорожающая нефть. После дневного роста «россиянина» пара доллар/рубль дошла до отметки 56,93 руб. за «американца», а пара евро/рубль – до 70,35 руб. за единицу европейской валюты, далее курс рубля развернулся вниз на фоне общего ухудшения отношения к России в мире и расширения санкций США. Санкции были введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератаками.

Трейдеры продавали рубль, не обращая внимания на восстановление цен нефть. К закрытию торговой сессии курс доллара вырос до 57,53 руб. Курс евро закрылся на уровне среды 70,67 руб. Национальная валюта удержалась против единой валюты из-за ослабления евро на международном валютном рынке Форекс.

В пятницу, 16 марта, давление на российскую валюту сохранится. В связи с ухудшением геополитического фона у трейдеров пропал интерес к «россиянину». Ожидаю по рублю ослабление к доллару США до отметки 57,75 руб. Для пары евро/рубль ближайший целевой уровень находится на значении 71,20 руб.