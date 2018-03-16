Влияние "политического шума" растет

Также следует отметить что индекс Мосбиржи в ходе торгов оттолкнулся наверх от мартовских минимумов. Геополитическая ситуация остается напряженной. Скорее всего, через Чемпионат мира по футболу 2018 России постараются «выкрутить руки». Будут всякие ультиматумы… Ситуация на внешних рынках также напряженная. По статистике, апрель и май благоприятные месяцы для американского рынка, но этот год может стать исключением.

Индекс S&P-500 завершил торги четверга небольшим снижением. Спецпрокурор Роберт Мюллер официально затребовал документы по компаниям, принадлежащим Дональду Трампу. Эта новость оказала более сильное воздействие на рынок, чем выход хороших показателей по рынку труда и производственному сектору. Dow Jones Industrial Average впервые за четыре дня завершил торги ростом. S&P 500 начал торги в четверг повышением, чему поспособствовал выход статданных по рынку труда.

Согласно официальным данным, недельное число обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе упало, что говорит о сильном рынке труда. Результаты опросов представителей производственного сектора от ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии также свидетельствуют в пользу сжатия рынка труда. Также S&P 500 устремился вверх на какое-то время, когда Питер Наварро, главный советник в Белом доме по вопросам международной торговли, сказал в интервью CNBC, что жесткая международная торговая политика Трампа, в том числе повышение ввозных пошлин на металлы, не обязательно повлечет ответные меры. По итогам торгового дня Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% до 24873,66, S&P 500 потерял 0,08% и закрылся на отметке 2747,33, а Nasdaq Composite упал на 0,20% до 7481,74.

В заметке клиентам в четверг аналитики Bespoke Investment Group сообщили, что, хотя фондовый рынок в плюсе по итогам с начала месяца, динамика большинства секторов S&P 500 ухудшилась. Только 43% компонент индекса торгуются выше среднего значения за 50 дней. Лучше всех себя проявляет технологический сектор, 81% компонент которого торгуются выше 50-дневной средней. Тем временем, только 3% энергетического сектора, 20% сырьевого сектора и 27% сектора потребительских товаров и услуг первой необходимости торгуются выше своих средних за 50 дней. Для «быков», безусловно, очень важно, чтобы компоненты большего количества секторов показывали хорошую динамику.

На прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, понизилось. Это стало признаком того, что рынок труда остается сильным, несмотря на вероятное замедление экономического роста в начале первого квартала. За неделю по 10 марта число первичных обращений за пособиями по безработице упало на 4000 до 226 тысяч с учетом сезонных факторов, сообщило в четверг минтруда США. За предыдущую неделю показатель был пересмотрен в сторону уменьшения на 1000. За неделю по 24 февраля число заявок упало до 210 тысяч, что стало минимумом за период после декабря 1969 года. Падение показателя за прошлую неделю совпало с ожиданиями экономистов. Уже 158 недель подряд число заявок на пособие по безработице остается ниже 300 тысяч – уровня, который, как считается, свидетельствует о сильном рынке труда.

В феврале цены на импорт в США выросли сильнее, чем ожидалось. Индекс цен на импорт в феврале повысился на 0,4%. Рост показателя за январь пересмотрен в сторону понижения до 0,8%, сообщило в четверг минтруда США. По опросам Reuters, экономисты прогнозировали рост индекса в феврале на 0,2% при прежней оценке роста за январь в 1,0%. За 12 месяцев по февраль показатель вырос на 3,5%, после роста за 12 месяцев по январь на 3,4%.

Сегодня в США выходит большое количество экономических показателей, в том числе предварительный индекс доверия потребителей от Мичиганского университета за март, а также февральские показатели по числу начатых строительств домов, выданных разрешений на строительство, промышленному производству и загрузке производственных мощностей. Также выйдет отчет по числу открытых вакансий за январь.

На этой неделе было мало экономических новостей. У представителей ФРС сейчас период тишины перед заседанием 21 марта, а сезон корпоративной отчетности подошел к концу. На этом фоне увеличилось влияние «политического шума» на динамику американского рынка. Аналогичная ситуация и у нас – влияние «политического шума» растет – скоро обзоры по фондовому рынку будут писать политологи, токсикологи и военные обозреватели.