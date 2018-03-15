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Инвестиционные настроения на финансовых рынках остаются подавленными


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Отсутствие важных экономических новостей привело к апатии практически на всех финансовых рынках.

Сводный биржевой индекс азиатского региона закрылся сегодня нейтрально. В лёгком минусе закрылись биржи в Китае, а вот японский Никкей показал незначительный рост. На американском фондовом рынке инвестиционные настроения продолжают ухудшаться, и уже вторую сессию подряд биржевые индексы за океаном закрываются в минусе. Участников рынка продолжают пугать торговые войны, которые объявил ЕС и Китаю Трамп. Не исключено, что уже на следующей неделе Америка получит ответные удары, которые будут болезненны для некоторых американских компаний. В текущей ситуации сложно придумать новый позитив и драйверы для роста акций, поэтому любой негатив будет приводить к выходу инвесторов из рисковых активов. Пока март и апрель не сулят инвесторам ничего хорошего. 

Европейские биржевые индексы сегодня в первой половине дня пытались показать технический отскок в пределах 0.5%, но и там позитив затухает. Фьючерсы на основные американские индексы пока торгуются вблизи вчерашнего закрытия, что тоже говорит об отсутствии уверенности в дальнейшем росте за океаном.

Рублёвый индекс Московской биржи после вчерашнего существенного падения сегодня показывает скромный рост на 0.3%. Валютный РТС за счёт крепости рубля растёт на 0.6%, но не факт, что он удержит позиции до вечера. Лучше рынка сегодня выглядят акции Магнита, они прибавляют более 2%. Кто-то крупный продолжает их выкупать, формируя большую позицию со средней ценой 5000 рублей за акцию. А вот аутсайдером дня пока являются акции Мегафона. Они падают на 8% после новостей об отмене дивидендов. Акции Газпрома и Лукойла растут на 0.5%, ГМК падает на 0.7%. Российским инвесторам не стоит забывать про растущие риски геополитики, которые в ближайшие дни и недели могут реализоваться в виде новых и более жёстких санкций.

График
График

На рынке сырья сегодня всё в лёгком минусе. Индекс промышленных металлов показывает снижение на 0.4%, хотя после всех заявлений Трампа промышленные металлы имеют шансы на большую коррекцию. Драгоценные металлы также торгуются без существенных изменений. Цена тройской унции золота консолидируется на отметке 1325$. Котировки нефти марки Brent

сегодня вновь опустились ниже 65$ за баррель, потери порядка 0.25%.

На глобальном валютном рынке опять нет значимых движений. Американский доллар вновь торгуется почти без изменений под уровнем 90 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар держится чуть выше 1.23. Российский рубль в паре с долларом сегодня укрепляется на 0.3%, и торгуясь вблизи 57.15 рубля за доллар.

Фьючерсы на американские индексы сегодня показывают нейтральную динамику, поэтому пока шансов на ещё одно негативное закрытие за океаном довольно много. Позитивных новостей сегодня, вроде, не предвидится.

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