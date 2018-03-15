Рынок США: неопределенная неопределенность

Вот вчера ждали роста. Хоть и небольшого, но роста. Однако его не случилось. А сначала вроде бы было все очень даже неплохо.

Старт торгов прошел в зеленой зоне, и несмотря на то что индексы сразу пошли вниз, но им все же часа 1,5 удалось продержаться чуть выше или же около нулевой отметки. Даже обычный взрыв волатильности после выхода данных о запасах сырой нефти не сильно повлиял на поведение участников рынка. Однако к 18 часам по мск «караул», как говорится, устал. Быки устали тянуть лямку и малость расслабились. И котировки тут же поползли вниз.

Больше всех потерял индекс Dow Jones, где мы продолжили наблюдать массированные продажи в акциях компаний военно-промышленного комплекса с Boeing (BA, -2,48%) во главе. Кстати, последние падают уже 3 дня подряд, и потери в капитализации за это время являются крупнейшими за последние 2 года. Также неважно в промышленном секторе чувствовал себя еще один «монстр американской экономики» - General Electric (GE, -1,11%), на котировках акций которого продолжают негативно сказываться прогнозы с понижением target price до $11 от аналитиков банка Goldman Sachs (GS, -1,53%). А вот еще один прогноз от аналитиков другого банка Morgan Stanley (MS, -1,79%) по акциям автомобилестроительной компании Ford Motors (F, +2,23%) привел к взрывному росту акций последнего. В ходе торгов акции Ford демонстрировали рост более чем на 5%, однако до конца торговой сессии удержаться на достигнутых высотах не смогли и под давлением общего негатива закрылись немного ниже. Но в любом случае акции Ford по-прежнему остаются чрезвычайно привлекательными для инвестиций.

Из хороших новостей по итогам вчерашнего дня стоит также, пожалуй, отметить продолжающийся 8-й день подряд рост акций биотехнологической компании Allergan (AGN, +2,37%), а также тот факт, что после сильного роста акции Micron Technology не желают корректироваться (и это хорошо!) и просто стоят на месте. По-видимому, здесь они и будут находиться вплоть до выхода квартальной отчетности 22 марта.

А в остальном, прекрасная маркиза… Все было достаточно тихо и спокойно. Говорить о том, что вчерашнее снижение как-то глобально изменило ситуацию, явно рановато. Единственно, что смущает, что, допустим, индекс DJIA-30 c начала года вновь скатился на отрицательную территорию, да и S&P500 недалеко от него ушел. Короче, судя по всему, начали «запиливать» боковик, и скорее всего в таком состоянии рынок будет находиться еще некоторое время, пока его участники не определятся с направлением дальнейшего движения. Так что к этому надо быть готовым всем, кто следит за рынком и активно торгует на нем.

Ожидания рынка 15 марта

По всем критериям сегодня должен быть отскок наверх. После нескольких дней относительно беспричинного падения (нет, конечно, аналитики нам все объяснили и причины нашли, но все же эти причины не особо убедительны!) пора бы и остановиться и даже немножко «подпрыгнуть вверх». Тем более что общий фон сегодня вполне себе ничего - все рынки умеренно зелененькие, и пока на горизонте не видно ни одной тучки или даже облачка, которые могли бы внести смуту в умы участников рынка.

Поэтому сегодня многие вспомнят уже набившую оскомину от частоты упоминания и употребления стратегию «BUY THE DIPS» и начнут выкупать очередной провал (а точнее - мини-провал) котировок. В связи с этим, наверное, стоит обратить внимание на наиболее подешевевшие за последние дни акции. Например, на такие как все тот же Boeing или General Motors.

Кроме этого, обратите внимание сегодня на акции телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL), в связи с которой сегодня с утра вышла позитивная новость об одобрении департаментом юстиции продажи телекоммуникационных оптоволоконных сетей метро 3 уровня от CTL в управление компании Syringa Networks. Таким образом, CTL избавляется от убыточных активов, и это может быть весьма позитивно воспринято рынком.