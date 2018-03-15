Британия ищет пути диверсификации источников закупки газа: нейтрально для "Газпрома"

В настоящий момент на долю Великобритании приходится порядка 9% ежегодного европейского экспорта Газпрома.

Однако прозвучавшее заявление мы не склонны расценивать как реальную угрозу экспортным операциям Газпрома в кратко- и среднесрочной перспективе. Как показывает практика, Великобритания всегда ищет пути для минимизации расходов на газ, и едва ли заставит своих потребителей переплачивать только ради того, чтобы не закупать газ у России. Поэтому с фундаментальной точки зрения данная новость представляется нейтральной для Газпрома, хотя в общем объеме негативного шума вокруг компании она может оказать дополнительное давление на инвестиционную привлекательность акций.



