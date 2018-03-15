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Банк России представил обновленные данные об объеме ОФЗ, принадлежащих нерезидентам


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Оба выпуска, размещавшихся на вчерашних аукционах Минфина (ОФЗ-26225 и ОФЗ-26223 на 20 млрд руб. каждый), были выкуплены инвесторами в полном объеме при примерно одинаковом соотношении спроса и предложения (около 2,0x).

Первым был предложен новый длинный ОФЗ-26225. Доходность по цене отсечения составила 7,38%, на 2–3 бп выше уровня вторичного рынка. Второй выпуск был также продан с небольшой премией (доходность по цене отсечения – 6,84%). Результаты аукционов практически никак не отразились на настроениях участников вторичного рыка, где к середине дня доходности снизились в среднем на 1–2 бп. Ситуация изменилась во второй половине дня, когда на фоне возросшей волатильности валютного рынка котировки российских бумаг начали сдвигаться вниз. В качестве продавцов в основном выступили локальные игроки, в то время как реакция нерезидентов была более спокойной: большинство из них предпочли либо занять выжидательную позицию, либо использовать данную возможность для увеличения дюрации своих портфелей. В результате к концу дня среднесрочные и долгосрочные бумаги выросли в доходности на 2–4 бп, тогда как ближний конец заметно сместился вниз (в некоторых выпусках снижение доходностей достигло 4 бп).

На наш взгляд, такая динамика была связана с переносом позиций из погашаемого сегодня ОФЗ-26204 (около 150 млрд руб.) в другие короткие выпуски. В итоге спред на отрезке 2–10 лет расширился на 5 бп, до 71 бп, почти достигнув максимумов января. Длинные флоутеры завершили день в минусе; в частности, ОФЗ-29006 скорректировался на 0,2 пп. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылся без изменений, и вмененная инфляция составила 3,85% (+3 бп). 

Между тем вчера Банк России представил последние данные об объеме ОФЗ, принадлежавших нерезидентам

За январь доля нерезидентов на рынке российского локального суверенного долга увеличилась до 33,9% (+0,8 пп м/м), а в денежном эквиваленте иностранные вложения в ОФЗ выросли на 40 млрд руб., до 2,27 трлн руб. ЦБ РФ оценивает присутствие нерезидентов в ОФЗ, исходя из общей капитализации рынка, учитывая и низколиквидные выпуски (преимущественно ОФЗ-ПК), которые ранее использовались для рекапитализации банковского сектора. За вычетом этих выпусков доля иностранцев на рынке ОФЗ, по нашим оценкам, составляет около 42%. Если же учитывать только бумаги с фиксированным купоном, то цифра будет еще больше – 54%. 

Также ЦБ опубликовал Обзор рисков финансовых рынков за 4к17, в котором представил данные об объеме инвестиций нерезидентов в ОФЗ в разрезе отдельных бумаг по состоянию на 1 декабря 2017 г., а также исторические данные о структуре иностранных вложений по дюрации. Данные ЦБ свидетельствуют о том, что в конце 2017 г. иностранные участники довольно активно перекладывались из длинных выпусков в среднесрочные инструменты. В период с сентября по начало декабря спред доходностей 10- и 2-летних ОФЗ вырос примерно на 40 бп, что привело к существенному увеличению наклона кривой. Средняя дюрация иностранных портфелей за это время сократилась до 4,7 года, т.е. примерно на 0,3 года, из которых, по нашей оценке, только около 0,1 года можно объяснить временным фактором. Лидерами по доле иностранного участия стали выпуски серий 26207, 26212 и 26218, в которых доля нерезидентов составила 74–78%.

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