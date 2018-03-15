Сегодня спрос на ликвидность вырастет

Сегодня срок уплаты во внебюджетные фонды, это может привести к значительному сокращению уровня корсчетов. Объем платежей в этот раз большой. В марте он традиционно выше, чем в январе–феврале, но сейчас рост может быть также вызван увеличением платежей бюджетникам в первой половине марта. Мы оцениваем суммарный платеж в этом месяце примерно в 700 млрд руб. Это должно привести к заметному сокращению уровня корсчетов, значительного перераспределения средств с банковских депозитов в ЦБ в пользу корсчетов в этот раз не будет: из почти 3 трлн руб., размещенных сейчас на депозитах в ЦБ, 2,86 трлн руб. размещены в ходе аукционов, и часть средств высвободится не раньше завтрашнего дня. В целом в марте уровень платежей должен вырасти, такова сезонная динамика. Уровень ликвидности в банковской системе теоретически позволяет безболезненно пройти все налоговые платежи – например, за счет сокращения средств на банковских депозитах в ЦБ, но проблема неравномерного распределения средств между банками может вновь выйти на первый план.

Недельная инфляция вновь вернулась к уровню 0,1%

Нынешние колебания недельного роста цен в диапазоне 0,0–0,1% за неделю пока не позволяют годовой инфляции ускориться, так что главный аргумент в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки на следующем заседании сохраняется. С другой стороны, практически при любом недельном изменении цен шансы на резкое снижение ключевой ставки (50 б.п.) сейчас невелики, преимущественно из-за неопределенности относительно динамики ставки ФРС в среднесрочной перспективе. Мы ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. на заседании на следующей неделе.