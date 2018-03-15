Суверенные бумаги РФ оказались под давлением из-за внешнеполитической напряженности

Хотя динамика базового актива и цен на нефть была в целом благоприятной для российского рынка – доходность UST10 заметно опустилась после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США, а цены на нефть, хоть сначала и снизились под влиянием отчета Минэнерго США, но практически сразу восстановились, – российские бумаги пострадали из-за резкого ухудшения отношений между РФ и Великобритании. В то же время евробонды других развивающихся рынков завершили торги в небольшом плюсе.

Длинные суверенные еврооблигации РФ вчера подешевели на 0,2–0,4 п.п., а среднесрочные – лишь на 0,1 п.п., исключением стал выпуск RUSSIA’28 (YTM 4,3%) – минус 0,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России при этом остался без изменений на уровне 105 б.п. Напомним, что сегодня последний день приема Минфином заявок на обмен выпуска RUSSIA’30, и уже завтра ведомство сообщит результаты сбора заявок и цену выкупа. В ближайшее время Минфин может объявить о доразмещении RUSSIA’27 (YTM 4,3%) и RUSSIA’47 (YTM 5,2%), а также о размещении новых выпусков.

Согласно постановлению правительства, Минфин в этом году может произвести обмен уже находящихся в обращении выпусков в объеме 4 млрд долл. и разместить новые бумаги на 3 млрд долл.

Евробонды Газпрома и «вечный» суборд ВТБ второй день подряд выглядели хуже рынка

В корпоративном сегменте также наблюдалась негативная динамика, практически все бумаги снижались в цене, но умеренно. Длинные выпуски Газпрома второй день подряд показывали худший результат на рынке (минус 0,2–0,4 п.п.), при этом остальные бумаги в нефтегазовом секторе упали в цене не более чем на 0,1 п.п. Евробонды госбанков потеряли в среднем 0,1–0,2 п.п. от номинала, а «вечный» суборд ВТБ, как и днем ранее, просел в цене на 0,3 п.п. Бумаги частных банков подешевели незначительно. В металлургическом секторе котировки евробондов снизились примерно на 0,1 п.п., однако бумаги Русала, а также выпуски EVRAZ’23 (YTM 4,9%) и PGILLN’24 (YTM 4,8%) подешевели на 0,2 п.п. Отметим еврооблигации ГТЛК, снизившиеся в цене на 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон нейтральный: доходность UST10 практически не меняется, как и цены на нефть. Азиатские рынки – преимущественно в плюсе, фьючерсы на американские индексы растут.