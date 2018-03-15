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Заявления Мэй спровоцировали продажи в сегменте ОФЗ


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Короткие бумаги срочностью до 5 лет отыграли утреннее укрепление, встретив закрытие торгов на уровнях вторника; более длинные выпуски прибавили по доходности 2-3 бп.

Коррекция – по крайней мере, на данный момент – носит эмоциональный характер. В то же время, наше внимание привлекла риторика британского премьер-министра относительно договорённости с главами других стран (в частности, США, Франции и Германии) о координации «усилий по отстаиванию международного порядка». Возобновление разговора о санкциях по российского госдолгу для нас выглядит маловероятным в обозримой перспективе. Однако, стоит помнить о том, что одним из ключевых моментов, из-за которого Министерство финансов США не рекомендовало введение запрета на покупку российских суверенных бумаг, являлось отсутствие уверенности в поддержке со стороны партнёров, в частности, европейских стран.

Первичные аукционы, прошедшие до нагнетания информационного фона, завершились с ожидаемо хорошими результатами. 20 млрд руб. в среднесрочной серии 26223 (фев.24) были проданы с переспросом 1.9х и премией к закрытию вторника в 1 бп (отсечка – 6.84%). Более длинная бумага 26225 (май.34) вызвала сравнительно больший интерес инвесторов: переспрос достиг 2.2х при аналогичном объёме предложения; премия также составила 1 бп (отсечка – 7.38%). Совокупно Минфин в первом квартале разместил уже 403 млрд руб. нового долга, вплотную приблизившись к плановому объёму заимствований (450 млрд руб.) за 2 недели до конца квартала.

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ, по данным Банка России, за январь вырос на 40 млрд руб. до 2.27 трлн руб., что соответствует росту скорректированной доли рынка с 38.8% до 39.9% (расчеты Росбанка). Результат более чем закономерен, учитывая волну покупок, которая пришла на рынок в последние дни месяца, после объявления итогов пересмотра санкций Казначейством США.

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