Прогноз результатов "Роснефти" за IV кв по МСФО: чистая прибыль вырастет более чем в 2 раза

Мы ожидаем роста выручки и EBITDA на фоне улучшения макроэкономической обстановки в 4К17, однако он будет частично нейтрализован сезонным ростом некоторых статей затрат, который традиционно случается в последнем квартале. Выручка должна увеличиться на 13% кв/кв до 1 680 млрд руб. (+14% г/г). Мы ожидаем, что EBITDA достигнет 329 млрд руб. (+4% кв/кв и г/г).

По нашим оценкам, компания продемонстрирует рост чистой прибыли более чем в 2.0x раза кв/кв до 97 млрд руб. после отражения в отчетности доналоговой прибыли в размере 100 млрд руб., связанной с выплатой Системы Башнефти.

На телеконференции (обычно она проходит в тот же день, когда публикуются результаты) мы ждем прогноза по капзатратам и добыче на 2018, а также комментариев по планам Башнефти по выплате дивидендов, снижению долговой нагрузки и ситуации с предоплатами PDVSA, а также об участии в проектах в Курдистане.