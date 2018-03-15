Обсуждение пошлин США на импорт из КНР уронило индекс Dow 30 на 1%

Индекс S&P упал на 0,6% до 2749,48 на ожиданиях встречных мер, и Dow 30 - на 1% до 24758,12, так как неделя стала худшей для тяжёлого машиностроения за долгие годы.

Золото осталось около $1326,16, и Брент около $65, так как рост общего индекса производственных цен составил +2,8% в год, что подтвердило ожидания повышения ставок на заседании ФРС 21 марта. Доходность трежерис упала до 2,8%, поскольку этот актив-убежище пользуется спросом. Пара евро/доллар упала до 1,2373, потому что это актив риска.

Из отдельных компаний можно обратить внимание на производителя оптических лазеров IPG Photonics из Массачусетса (Nasdaq: IPGP). Это лидер рынка волоконных усилителей иттербия и тулия, а также широкополосных источников света. На рынке не первый год, с 1990-го. Операционная рентабельность 40%, с каждого доллара капитала получается 19 центов финансового результата, рост выручки +29% в год, продажи на $1,4 млрд в год. В качестве риска есть шорт-флоат, хотя только 9,4%. По прогнозу Needham, может вырасти до $280 (+10,5%).

Другая заметная бумага - Ford (Nyse: F, котировка $11,02). Рентабельность капитала 24%, выручка $157 млрд в год, в виде дивидендов выплачивается 32% чистой прибыли. Финансовый результат компании достигает $15 млрд до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Ожидаемая дивидендная доходность +5,6% в год. Аналитик Morgan Stanley Адам Джонс повысил рейтинг бумаги до "выше рынка" с целевым уровнем $15 (+36%). По его мнению, стоимость бизнеса F-150 может быть на +50% выше нынешней стоимости всего предприятия, и прибыль компании пойдёт вверх: в 2018 ожидается EPS $1,44, в 2019-м $1,26, в 2020-м $1,33.

В транспортном секторе фаворитом Уоррена Баффета остаётся Southwestern Airlines (Nyse: LUV, цена $59,62). Цена к ожидаемой прибыли вызывает спрос по всему сектору, 10 у Southwestern, 7 у Delta Air Lines, по сравнению с 18 по S&P. Вдобавок, 81% бумаг Southwestern у банков, хедж-фондов и других институциональных инвесторов, их привлекает рост прибыли в 3,6 раза в год при увеличении выручки на только +3,9%. На рынке распространено мнение о том, что в течение года бумага будет по $74 (+24%), несмотря на высокий уровень долговой нагрузки, и помогут ей в этом, среди прочего, слухи о возможной покупке со стороны Баффета.

В сфере макроэкономики, США обдумывают новые меры внешней торговли против Китая, включая бессрочные тарифы, ограничения на инвестиции и на визы туристам. Германия после переизбрания канцлера написала план диверсификации поставок сырья для ТЭК и электроэнергетики, в нём есть речь об СПГ из США и переходе с газа (12% энергобаланса ФРГ) и угля (для угля из РФ Германия - 8-й по величине рынок экспорта) на ветер, солнце и биомассу, которые обеспечат 66% энергопотребления к 2030 году; и хотя за 2 года мощности альтернативных видов генерации вырастут на только 8 гигаватт, это примерно соответствует 7-8 АЭС.

На бирже ждут решения ФРС по ставке 21 марта, обсуждают новый план энергонезависимости Германии, в том числе, от угля и природного газа. В течение недели отчётность Oracle, Broadcom, Dollar General, Tiffany, Ulta Beauty. Розничные продажи без учёта автомобилей и спроса на АЗС выросли на +0,3% в месяц, как и ожидалось, после падения на 0,1% месяцем ранее, и хотя общий показатель серьёзно разочаровал, это вряд ли относится к таким компаниям, как Dollar General и Ulta. От Tiffany не ждут особо ничего хорошего после отчётности Signet Jewelleries. Сегодня выходят производственные индексы Empire State (прогноз 14,9 против предыдущих 13,1) и ФРБ Филадельфии (консенсус 23,1 по сравнению с предшествовавшими 25,8), данные по заявкам на пособие по безработице. Крайний срок по заявкам на IPO Dropbox 21 марта в 23:59 мск.