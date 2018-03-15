Спрос на бумаги был высокий – на 2,3 миллиарда евро. Доходность составила 2,5%. Для сравнения – в феврале «Газпром» разместил пятилетние евробонды в швейцарских франках с доходностью 1,45%, а в ноябре 2017 года семилетние еврооблигации под 2,25%. В ходе текущего размещения «Газпром» предложил инвесторам более высокую доходность, это можно объяснить большим объёмом размещения (относительно предыдущих выпусков).

Road-show и размещение облигаций «Газпрома» проходило на фоне усиления внешнеполитического давления на Россию. Любопытно, что ещё 13 марта в Лондоне проходило road show «Газпрома», а 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, пригрозив заморозкой российских госактивов. Но, как говорится, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. В глазах европейских инвесторов, «Газпром» – первоклассный заёмщик, его способность платить по своим долгам не вызывает сомнений. При этом доходность 2,5% в евро - достаточно высокая по европейским меркам.

Итоги размещения евробондов «Газпрома» показали поддержку международных инвесторов. В размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов не только из Великобритании и США. Большинство инвесторов были из Германии и континентальной Европы.

Главным стратегическим партнёром «Газпрома» в Европе является Германия. Эта страна заинтересована в реализации проекта «Северный поток-2», в этом случае она усилит свои позиции в качестве газового хаба и получит больше контроля над газовыми потоками в Европе. Это увеличит и экономическое, и политическое влияние Германии в Европе. Лояльное отношение к «Газпрому» Германии, неформального лидера Евросоюза, важно для «Газпрома»: оно позволяет нивелировать претензии Еврокомиссии и находить точки опоры в экономических спорах со странами Восточной Европы.

Показательно, что акции «Газпрома» последние недели торгуются в «боковике» в районе 140 руб. Обострение отношений «Газпрома» с «Нафтогазом» инвесторы проигнорировали. Рынок циничен, а риски сбоев украинского транзита газа уже заложены в котировки акций «Газпрома». «Газпром» – самая дешёвая российская «голубая фишка» не в последнюю очередь именно из-за политических рисков. Отношения «Газпрома» с «Нафтогазом» последние двадцать лет развиваются по синусоиде от «доброго мира» до «хорошей войны», инвесторы уже привыкли к словесным интервенциям и угрозам полного разрыва отношений. На текущий момент России сложно обходиться без украинского транзита, а Украине – без российского газа. Значит, так или иначе, стороны будут искать компромисс, а отношения «Газпрома» и «Нафтогаза» уйдут из фазы «хорошей войны».