Внешний фон пока не создает условий для активной игры на повышение российских акций

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2260, 2250 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

После нейтрального открытия индекса МосБиржи не исключены попытки его коррекционного восстановления в диапазон 2280-2290 п. Весте с тем, состояние внешнего фона пока не создает условий для активной игры на повышение российских акций.

Во второй половине дня в США выйдет большое количество статистических показателей, наиболее значимым среди которых станут еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (15.30 МСК). Вместе с тем, ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,90%) и РТС (-2,69%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стимулом для негативного старта торгов послужило заметное ухудшение внешнего фона, состоявшееся еще накануне вечером. Позднее локальный рынок продолжил свое падение уже под влиянием негативных внешнеполитических новостей. К середине дня стало известно, что в связи с так называемым «делом Скрипаля» Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата. Кроме того, Великобритания планирует замораживать российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против ее безопасности. Указанные меры получили официальную политическую поддержку со стороны США. Таким образом, по мере приближения даты президентских выборов в России на первый план по значимости для отечественного фондового рынка выходят политические риски.

Стоит отметить, что вчерашняя просадка индексов МосБиржи и РТС заметно усилилась после вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она носила на редкость неоднозначный характер. Сильный недельный прирост запасов сырой нефти за океаном состоялся одновременно с не менее масштабным сокращением запасов бензина и дистиллятов. Выход указанных данных стал стимулом для заметной внутридневной просадки стоимости фьючерсов на нефть, которая была нивелирована уже после завершения основных торгов в России.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 4,8 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, -4,18%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -3,77%), ВТБ (VTBR RM, -4,05%). Наметившееся усиление внешнеполитической напряженности создает риски в первую очередь для кредитных организаций. Они могут оказаться наиболее уязвимыми в случае вероятного ужесточения внешних санкций.

Акции Газпром (GAZP RM, -2,77%) заметно опередили в своем падении индекс МосБиржи. Явным негативом для них остается конфликтная ситуация, связанная с начавшимся процессом расторжения контрактов на поставку газа для нужд Украины и для транзита через ее территорию в ЕС. Свою негативную роль сыграла и новость о том, что Германия намерена радикально пересмотреть энергетическую политику в пользу ускоренного развития электрогенерации на основе возобновляемых ресурсов. Это подразумевает постепенное сокращение доли газовой генерации. Кроме того, Германия планирует диверсифицировать источники поставок энергоносителей, в том числе и за счет развития инфраструктуры для закупки сжиженного природного газа в противовес трубопроводным поставкам.

Бумаги ИнтерРао (IRAO RM, -4,18%) оказались под давлением на фоне сообщения эмитента о намерении продать около 1,19 млрд штук собственных акций, что составит порядка 1,14% от уставного капитала. Такая необходимость появилась в результате реализации опционов участниками программы долгосрочной мотивации менеджмента. Продажа осуществляется посредством ускоренного построения книги заявок. При этом ПАО «Интер РАО» не получит денежных средств от указанной сделки.

Акции Мегафон (MFON RM, +1,02%) сумели избежать просадки вместе с падающим рынком в связи с ожиданиями назначенной на сегодня публикации годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. С технической точки зрения в этих бумагах наметился коррекционный отскок после недавних распродаж, состоявшихся в начале текущей недели. В качестве среднесрочного фактора риска для этих бумаг выступает активная позиция федеральной антимонопольной службы, которая подозревает операторов мобильной связи в необоснованном завышении стоимости услуг в роуминге.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, +1,19%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0,31%), Polymetal (POLY RM, +0,32%), М.Видео (MVID RM, +3,26%), Yandex clA (YNDX RM, +0,64%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото незначительно подорожали на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,01%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%.

С учетом негативного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как близкое к нейтральному.