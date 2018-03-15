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Геополитические риски и усиление торговых войн надавили на рубль


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 14 марта, рубль завершил торговую сессию среды в минусе к доллару, евро и фунту.

Торги открылись снижением по рублёвым парам на фоне восстановления цен на нефть марки Brent до $66,18 за баррель. Курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 0,18%, до 57,12 руб., курс евро – на 0,03%, до 70,68 руб.

Дополнительную поддержку рубль получил от аукционов Минфина РФ, на которых ведомство разместило два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд руб. при спросе 83 млрд руб. 

На американской сессии российская валюта растеряла всю дневную прибыль и ушла в минус на фоне падения цен на нефть, ухудшения российско-британских отношений, а также бегства в защитные активы.

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать из страны 23 российских дипломата.

Инвесторы уходили в защитные активы на фоне усиления обеспокоенности по поводу торговых войн после новостей о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения тарифов на китайский импорт в размере до $60 млрд.

В четверг, 15 марта, с открытия Московской биржи ожидается укрепление рубля к иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара в Азии, а также роста цен на нефть. Во второй половине торгов ожидаю укрепление доллара США с отметки 56,96 руб. до 57,36 руб., а евро – с 70,60 руб. до 71,05 руб.

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