Индекс Мосбиржи утром продолжит отступать

Если разобраться, вербальные нападения англичан и высылка дипломатов пока не означают политической «войны», но приятного в них тоже мало. Рынок утянули вниз «тяжеловесы» - «Газпром», «Сбербанк», ВТБ и прочие, для которых осложнение конъюнктуры такого рода означает массовый уход от рисков, обычно провоцирующий сброс самых ликвидных бумаг.

Вариантов дальнейшего развития событий в краткосрочной перспективе как минимум два. Первый из них сегодня в начале торгов уведет рынок ещё немного ниже, но после позволит начать консолидацию в пределах 2245-2260 пунктов, и это будет означать, что британская финансово-политическая угроза больше пугает рынок эмоционально, чем фактически. Второй сценарий развязывает руки «медведям», которые в предчувствии весны спали совсем чутко, и уводит индекс МосБиржи сегодня в область ключевых поддержек 2210-2220 пунктов. Учитывая слабый внешний фон перед открытием сессии в четверг, продавцы себя проявят в любом случае, вопрос только в том, насколько они будут агрессивны.

Техническая картина на текущий момент не сигнализирует о чем-либо критичном для рублевого индикатора. Пока рынок остается в среднесрочном коридоре 2210-2325 пунктов, никакой существенной смены тренда не предполагается. Однако в случае, если геополитический фон обострится, нижняя граница канала будет реализована очень быстро, и тогда приоритеты инвесторов станут чисто «медвежьими».