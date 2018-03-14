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Курс биткоина демонстрирует "медвежий" настрой


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
На торгах в Европе «медведи» вышли в неплохой плюс. Курс биткоина снизился с $9439 до $8605 (-8,03%).

Пара BTC/USD находится в боковом тренде с 9 марта. Падение курса биткоина остановилось из-за переноса судебного процесса по банкротству биржи Mt.Gox до 18 сентября 2018 года. Участники торгов расценили перенос как позитивный фактор для рынка, потому что Нобуаки Кобаяши не сможет на открытом рынке продать биткоины и биткоин кэш. На этих новостях курс BTC восстанавливался до $9900. 

После ранее опубликованного доклада по бирже Mt.Gox, в котором говорится, что она с декабря продала на рынке BTC и BTH на сумму $400 млн, теперь одно её упоминание вызывает на рынке резкие ценовые колебания. Разбираться в деталях никто не хочет. Рынок проглатывает весь негатив, из-за которого не может восстановиться.

График
График

На момент написания обзора на бирже Bitfinex за 1BTC давали $8702. Покупатели пытаются отбиться от нижней линии канала (пунктирные линии). Канал строился от минимумов $8342 (9 марта) и 8428 911 марта). Если цена выйдет из него вниз, то продавцам откроются два ценовых уровня на отметках $8253 и $7779. Без положительных новостей по регулированию падение цен на цифровые монеты невозможно будет остановить.  

График
График

Я бы текущую ситуацию на рынке отметил как неопределенную с «медвежьим» уклоном, потому что на Bitfinex участники рынка, использующие кредитное плечо, активно покупают и продают BTC. Как видно из графика выше, количество длинных позиций (35,5 тыс. BTC) превышает короткие (24.6 тыс. BTC).  

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