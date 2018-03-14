Наотмашь Тиллерсоном по рынку

Однако такая идиллическая картина продержалась лишь в течение первых 30 минут. Первым не выдержал индекс DJIA-30, который пошел вниз на негативном прогнозе по акциям General Electric (GE, -4,44%) от аналитиков Goldman Sachs. Последние резко снизили target price по акциям GE до $11. И это при том, что в настоящее время консенсус прогноз по этим акциям находится на отметке в $17. Ну что тут можно сказать? - Бедный General Electric! Не мытьем, так катаньем его все-таки «укатывают» вниз и акции становятся «все привлекательней и привлекательней».

Но все же не прогноз от GS стал отправной точкой для вчерашнего снижения. Где-то ближе к 6 вечера по Москве появилась информация об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. И это новость напрочь отбила охоту у участников рынка что-либо покупать. Рынок развернулся и медленно, но неотвратимо пополз вниз. Попытка остановиться на нулевой отметке где-то в середине дня конечно же была, но она оказалась безуспешной и день завершился с достаточно серьезной просадкой. Причем наибольшие потери понесли не акции, входящие в индекс Dow Jones, что было бы наверное логично, а прежде всего акции технологического сектора. Даже акции Micron Technology (MU, +0,1%), которые в последние дни на фоне супер хороших прогнозов показывали просто-таки выдающийся рост стартовав в начале дня ростом в очередные +7% на достигнутых высотах не удержались и закрыли день в чисто символическом плюсе, прибавив 0,1%.

Если не учитывать акции Qualcomm (QCOM, -4,95%), которые провалились из-за блокировки сделки по ее поглощению компанией Broadcom (AVGO) президентом Трампом, основной удар медведей пришелся на акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google), где минус превышал даже 2% (по акциям GOOGL). В целом же потери в акциях технологического сектора составили в среднем 1,3%.

А вот лучше всех смотрелись акции коммунального сектора и электроэнергетики, что вполне естественно поскольку они относятся к категории защитных активов, а также, что несколько удивительно, акции биотеха, где средние потери составили всего лишь 0,1%. Лучшими среди них были безусловно акции Allergan (AGN, +3,02%), которые стремительно восстанавливают свои утерянные за последние полгода позиции и которые только за последние 7 торговых сессий выросли уже более чем на 15%.

Ожидания рынка 14 марта

Страх и жадность. Обычные явления, которые мы наблюдаем при работе на фондовом рынке. И сегодня и то, и другое проявляет себя как никогда выпукло и ярко. Эти два взаимно противоположных фактора боролись сегодня на торгах в Азии. С одной стороны, вышедшая макроэкономическая статистика по Китаю оказалась чудо как хороша и должна была подтолкнуть рынки вверх, но в противовес ей выступили риски от президента Трампа, которые уволил очередного своего друга и соратника Рекса Тиллерсона и продолжает пугать мир и прежде всего все тот же Китай введением жестких импортных пошлин. В итоге все азиатские индексы завершили день с потерями от 0,5% (Шанхай и Гонконг) до почти 1% в Токио. И единственным позитивным моментом хорошей китайской статистики стал рост на рынке металлов, где алюминий вырос на 0,6%. медь - почти на 1%, а цинк - более чем на 1,5%.

В Европе правда страхи ушли на задний план. Но это и понятно - импортные пошлины касаются европейских производителей в гораздо меньшей степени. Поэтому здесь мы наблюдаем умеренный рост в пределах 0,3%. Аналогичная картина царит и на американском рынке, где все фьючерсы на основные американские индексы после вчерашнего падения прибавляют от 0,2% до 0,4%.

Поскольку вчерашнее падение можно расценивать как несколько эмоционально - преувеличенная реакция на отставку Тиллерсона, то сегодня после того как участники рынка успокоятся и страсти улягутся, мы с большой вероятностью может увидеть покупки - спокойные и неспешные, но все же покупки. Так что если по результатам сегодняшних торгов индексы вырастут на 0,3-0,5%, то это будет вполне закономерный результат.

Среди отдельных акций сегодня стоит последить за акциями аптечной сети Aetna (AET), акционеры которой накануне одобрили поглощение этой компании компанией CVS Health Corporation (CVS). Текущая цена акций Aetna составляет $177, а цена выкупа с учетом всех дополнительных акций составляет $210. Так что потенциал роста у Aetna cейчас составляет как минимум 10%. И естественно в этой «раздаче денег» можно поучаствовать.