Германия не откажется от российского газа

Теперь благодаря созданию такой коалиции и формированию парламентского большинства Ангела Меркель была сегодня переизбрана на пост канцлера ФРГ в четвертый раз. Но в какую цену обошлась Меркель эта победа? Ряд немецких СМИ обратил внимание, что в коалиционном соглашении предусматривается, что Германия к 2030 году увеличит долю электроэнергии, вырабатываемой на основе возобновляемых источников, почти до 70% от общего объема производства электроэнергии в стране. Это теоретически может подразумевать сокращение импорта Германией углеводородов, в том числе – российского газа. Неужели прекращение газового сотрудничества с Россией стало ценой назначения Меркель на пост канцлера Германии?

На самом деле, вероятность отказа Германии от закупок трубопроводного газа в России и даже резкое сокращение импорта российского газа крайне мала. Во-первых, потому что перейти в Германии на стопроцентное производство электроэнергии из возобновляемых источников технически невозможно – это северная страна, и климатические условия не подходят для круглогодичного обеспечения ее, например, солнечной энергией. Во-вторых, себестоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников значительно дороже, чем выработка электричества на газотурбинных электростанциях.

А Германия, равно как и большинство стран еврозоны, только недавно избавилась от проблемы дефляции, но не для того, чтобы главной проблемой экономики у нее стала высокая инфляция. Да и социальные последствия роста цен на электричество не заставят себя ждать. В-третьих, мода на «сланцевую революцию» в Европе уже прошла, если говорить о повальном увлечении Европы проектами по добыче сланцевого газа в 2008-2012 годах. И всем стало ясно, что сланцевый газ, по сравнению с недорогим природным газом, который Россия поставляет в Европу, намного дороже и несет в себе серьезные экологические риски.

Так что об отказе Германии импортировать российский газ речи пока не идет, а те объемы газа, которые Германия приобретает у России в настоящее время как раз и составляют примерно треть энергобаланса этой страны. Благодаря росту импорта газа в Германию «Газпром» в 2017 году увеличил долю на европейском рынке до 34%, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет она не будет снижаться. Однако споры с «Нафтогазом» и неопределенность политической ситуации в Германии до конца марта может по-прежнему оказывать понижающее давление на акции «Газпрома».