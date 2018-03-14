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Мнения аналитиков

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За пошлины на импорт китайских товаров заплатят граждане Америки


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Администрация президента США готовит законопроект по пошлинам китайских импортируемых товаров на сумму порядка $60 млрд.

Это 16% от текущего уровня торгового дефицита между США и Китаем, который в 2017 году достиг $375 млрд.

Безусловно, такие меры сильно повлияют на торговые отношения между Китаем и США, однако в результате такие пошлины практически не отразятся на экономике Китай.

Во-первых, возможна перепродажа через другие страны – официальный объем снизится, а по сути все останется на своих местах. Во-вторых, за пошлины будут платить граждане Америки, поскольку даже с учетом удорожания китайских товаров они все равно стоят в разы дешевле, чем продукция США. На этом фоне можно ожидать увеличение доли импорта вьетнамской, мексиканской, индонезийской и тайваньской продукции в США.

Таким образом, импортные пошлины, которые собирается ввести Дональд Трамп, не только испортят отношение со второй экономикой в мире, но и ухудшат положение США на международной политической арене. Это не остановит поток инвестиций в страну, но темпы роста привлечения новых инвестиций в экономику США снизятся.

Пошлины на импорт не окажут сильного эффекта на американские фондовые рынки на текущий момент, но после принятия квот на китайские товары в размере $60 млрд это может вызвать умеренно негативную реакцию.

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