Прогноз результатов En+ за IV квартал: EBITDA покажет рост на 4% к/к

Мы ожидаем, что En+ опубликует неплохие результаты - консолидированный показатель EBITDA покажет рост на 4% кв/кв до $832 млн, включая $246 млн (+64% кв/кв) от энергетического сегмента, а рентабельность EBITDA составит 24.2%.

РУСАЛ уже опубликовал свои финансовые результаты - на них приходится почти три четверти консолидированных результатов En+, поэтому рынок уже учел их в ценах.

Мы не ожидаем, что рынок отреагирует на результаты, и сфокусируемся на телеконференции, от которой мы ждем обновленного прогноза по рынку алюминия. В частности, мы надеемся услышать больше о потенциальном избытке в Европе и Азии из-за растущего протекционизма со стороны США.