Снижение ожиданий по ценам раскачает мировые биржи до данных по ритейлу в США

Индекс S&P 500 упал на 0,6% до 2765,31 от статистики по инфляции в Америке, и Dow 30 снизился на 0,7% до 25007,03 пункта от дисконта во вложившейся в машины и оборудование General Electric, от уменьшения котировок антикризисно снизившей расценки American Express и, самое главное, от вопроса о том, что раз инфляция не поднимает голову, то висит ли над экономикой меч повышения ставок?

Здесь важно не столько то, что будет или не будет в сфере денежно-кредитной политики США, а скорее то, что участники торгов закладывались на возможность ускорения повышения ставок, а данные по инфляции пока что-то разубеждают на этот счёт, и это приводит к небольшой ребалансировке.

В годовом счёте, с учётом повторного вложения выплат по ценным бумагам, S&P рос на +19,2%, и Dow - на +22,8%. Это должно было обосновываться, в том числе, приростом ценового давления, а также увеличением стоимости капитала в связи с ужесточением монетарного курса, но ни того ни другого не произошло. Пара евро/доллар подскочила до 1,24 на сомнениях в приросте стоимости кредита в США.

Осознание того, что Америка впервые признаёт возможность работы бывшего главы ЦРУ на руководящем посту по внешним связям, увеличивало спрос на активы-убежища, в том числе на её государственные облигации, помогло сбить доходность трежерис до 2,83%.

Новые назначения связываются со стремлением решить корейский вопрос, и вряд ли здесь обойдётся без приливов изменчивости. Но золото росло слабо, до $1329, при отсутствии скачка потребительских цен, тогда как цена нефти Брент падала к $64,6 за баррель из-за ожиданий избытка предложения после данных по расширению запасов нефти в США и отставки бывшего главы Exxon Mobil с главного американского поста по международным делам.

Ключевым фактором снижения Nasdaq стал запрет Google на рекламу криптоактивов. Тем не менее, в процессе, во вторник пострадал целый ряд устойчивых и надёжных бумаг, проверенных временем, и в том числе Facebook (Nasdaq: FB, $181,88).

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В настоящее время есть несколько поводов купить акции компании Марка Цукерберга - компании, без преувеличения, меняющей мир мобильной рекламы. Во-первых, небольшое охлаждение отдельных частей розничного спроса увеличивает потребность в мобильной рекламе. Скажем, если у Walmart замедление онлайн-продаж, то часть аудитории ушло, вероятно, на Amazon и Ebay, но другая часть просто малоактивна и не имеет сформированного желания что-либо приобрести. Во-вторых, реклама дорожает. На этом основывается рентабельность FB по чистой прибыли +39,2%. В-третьих, технологии Facebook покрывают максимальную аудиторию, 2,13 млрд активных пользователей ежемесячно, и 1,4 млрд - ежедневно. Целевой уровень Deutsche Bank по бумагам Facebook $225, RBC Capital Markets - $230 (потенциал +24%-+27%).

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Ценные бумаги биотеха Alexion (Nasdaq: ALXN, $121,08) снизились на чисто технической фиксации прибыли после ожидавшейся даты презентации на 38-й ежегодной конференции по здравоохранению в Бостоне. Активно торгуемые бумаги упали к поддержке 50-дневной скользящей средней, и на графиках шагом день возрастает вероятность роста 20-дневного мувинга выше 50-дневного, что в предыдущих случаях давало мощный трендовый сигнал. С точки зрения фундамента, основа капитализации компании - лекарство от разрушения красных кровяных телец. (В клинических тестах последней фазы есть его новая модификация, ещё более оперативно помогающая устранить последствия дефекта мембраны эритроцитов, обусловливающие их повышенную чувствительность к комплементу.) А также предполагается скоро вывести на рынок лекарство от тромбов в мелких кровеносных сосудах (атипичный гемолитикоуремический синдром). Целевой уровень Credit Suisse по бумагам Alexion $147, потенциал +21%.

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Ценные бумаги онлайн-ритейлера Ebay (Nasdaq: EBAY, $42,82) получают поддержку благодаря, во-первых, привлечению интернет-трафика и, во-вторых, созданию комфортных условий для продавцов при работе с данными при помощи искусственного интеллекта. В частности, Ebay теперь предоставляет ориентиры цен и трендов спроса на рынке, что облегчает, соответственно, ценовую политику и процесс планирования запасов. Кроме этого, инвесторов может обрадовать результат, ведь сопоставимые продажи увеличиваются вместе с очередью потенциальных покупателей. В Raymond James в марте повысили рекомендацию по бумагам Ebay до "очень привлекательны для покупки".

Из корпоративных новостей, приостановка президентом США слияния Broadcom и Qualcomm (о рисках эволюции Qualcomm говорим уже года три) позитивна для сектора высоких технологий, от этого в начале вчерашних торгов росли Broadcom и Intel. Вместе с ними Micron и Western Digital продолжали дорожать на фундаментальных показателях. Но под конец сессии весь полупроводниковый сегмент испытал понижательное давление, по мере приближения дат отчётности и ребалансировки в блокчейн-сегменте.

В сфере макроэкономики, инфляция в США ускорилась до +2,2% в год, но считается низкой при росте ВВП на +2,5% в год. Сегодня в США ожидаются данные по производственным ценам, по которым можно судить о способности бизнеса диктовать условия поставщикам. От статистики по розничным продажам особенно не ждут ускорения год к году, несмотря на позитивный прогноз (+0,3% в месяц), и если консенсус хотя бы просто сбудется, это тоже может стать фактором разворота бирж в сторону повышения.

Заявки на IPO Dropbox (Nasdaq: DBX) принимаются до 21 марта, 23:59 мск. Если сопоставить примерно 300 тысяч бизнесов, которые платят за Dropbox, с ориентировочно 47 тысячами, которые покупают Box, то Dropbox должен стоить около $20 млрд.