Отставка Тиллерсона спровоцировала "бегство в качество" на рынках

Через несколько минут после публикации макроэкономической статистики, Washington Post сообщила об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Последняя новость спровоцировала «бегство в качество» на рынках - доходность UST10 опустилась до 2.85% (-2 бп) и продолжила снижаться в ходе азиатской торговой сессии - до 2.83%.

Суверенные облигации и валюты EM торговались без какого-то определенного направления. Аргентина демонстрировала отстающую динамику, 10-летние бумаги закрылись ростом доходности на 6 бп.

Российские евробонды Russia 28 и 47 завершили день с доходностью 4.46% и 5.16% (оба выпуска - без изменений). ОФЗ закрылись без изменений.

В сегменте первичных размещений CaixaBank разместил «вечные» облигации NC8Y в евро с доходностью 5.25% против первоначального ориентира 5.5%. Telefonica разместила два транша бессрочных бондов - NC5.7Y на 1.25 млрд евро с доходностью 3% против первоначального ориентира 3.25% и NC8.5Y на 1 млрд евро с доходностью 3.878% против первоначального ориентира 4.125%.

Минфин сегодня предложит ОФЗ на 40 млрд руб. в рамках двух аукционов.



