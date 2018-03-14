Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится в начале дня

Ожидается открытие рынка с понижением до 0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2310, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300 и 2290, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2320 и 2330, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Отсутствие с утра выраженной динамики на рынке нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем, вблизи уровней вчерашнего закрытия, фактор неожиданности – решения Запада на фоне очередного витка конфронтации с РФ, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,4-57,6 рубля, для европейской валюты — 70,0-71,4 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,6-1% на фоне политической нестабильности в стране. Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео.

Азиатские биржи с утра снижались на 0,3-1,3%, японский Nikkei 225 на 0,9%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,3%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,1-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,4 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро находился на уровне 1,2394 доллара против 1,2387 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно вырос по основным индексам во вторник во главе с рядом бумаг компаний нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к закрытию второго дня недели подорожал на 0,06%, до 2319,38 пункта, индекс РТС - на 0,20%, до 1285,80 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 14 копеек, до 57,02 рубля, евро - на 53 копейки, до 70,66 рубля.