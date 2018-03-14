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Внимание рынка будет сосредоточено на экономической статистике США


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Опубликованные вчера очередные данные по инфляции в США соответствовали ожиданиям рынка: общий годовой ИПЦ составил 2,2%, а базовая инфляция – 1,8%.

Представленную статистику рынки восприняли нейтрально, однако вскоре после этого волатильность, тем не менее, усилилась на новостях о решении президента Дональда Трампа отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На его место назначен директор ЦРУ Майкл Помпео, который считается приверженцем более жесткой политики и известен своей довольно радикальной позицией в отношении Ирана. На этом фоне цена нефти Brent выросла примерно на 3% (до 65,7 долл./барр.), но к концу сессии вернулась на уровень начала торгов (64,77 долл./барр.) под давлением новых данных Минэнерго, по оценкам которого в апреле объем добычи сланцевой нефти в США увеличится на 131 тыс. барр. По итогам сессии цена Brent снизилась на 0,3%.

Рубль в течение дня следовал за динамикой нефтяных котировок. Кратковременное ралли в нефти подтолкнуло рубль вверх до уровня 56,65, но дальнейшему укреплению помешала фиксация прибыли иностранными игроками. Вечером российский рынок постепенно вернулся к утренним значениям, а в результате рубль закрылся в небольшом минусе на отметке 57,06 (−0,3%). Как и в последние две недели, активность на рынке осталась невысокой: оборот в паре доллар/рубль на ММВБ вчера составил 4,3 млрд долл.

Валюты остальных развивающихся стран закрылись практически без изменений, за исключением турецкой лиры, потерявшей 0,7% относительно доллара на опасениях, связанных с замедлением роста экономики страны.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на экономической статистике США, включающей данные по розничной торговле и индекс цен производителей. Также сегодня в 9:00 по центрально-европейскому времени президент ЕЦБ Марио Драги выступит с докладом, который может пролить свет на планы ЕЦБ по завершению программы количественного смягчения.

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