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Политика давит на рынки


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
На фоне решения кадрового вопроса: замена госсекретаря США Рекса Тиллерсона на главу ЦРУ Майка Помпео, мировые фондовые индексы скорректировались вниз на 0,5-1%, даже несмотря на рост промышленного производства и инвестиций в основной капитал в Китае на 6 б.п. до 7,2% и 7 б.п. до 7,9% соответственно.

Российский рынок откроется снижением из-за снижения фьючерсов на мировые фондовые индексы на 0,15-1,3%.

Рубль будет под давлением в результате политики, но стабильные котировки нефти удержат его от сильных колебаний. Таким образом, инвесторы воспринимают текучесть кадров, как подтверждение наличия проблемы в администрации Белого дома США. Позиция президента в отношении «правильных сделок» непоколебима, и после введения заградительных пошлин на импорт в США: стали, алюминия, автомобилей, бытовой техники и пр. дело дойдет до рынка нефти. Политическая программа Трампа предусматривает снижение цен на нефть, поскольку ее высокая стоимость приводит к удорожанию конечного продукта внутри США. Однако теперь инвесторы будут оценивать дальнейшие действия администрации Белого дома по торговой войне и внешней политике. Не исключено, что Помпео может повести более жесткую игру против РФ, чем Тиллерсон, и одним из поводов для этого послужит послание президента РФ Федеральному собранию. Резюмируя, мы ожидаем коррекции вниз российского рынка.

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