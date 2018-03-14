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Мнения аналитиков

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Российский рынок акций сегодня откроется падением примерно на 0,3%


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американский рынок акций, начавший вчерашний день в плюсе, довольно быстро свалился в отрицательную зону.

Вчера внимание инвесторов было приковано к статистике из Штатов по инфляции, но решение Трампа о замене Рекса Тиллерсона на директора ЦРУ Майка Помпео на должности госсекретаря затмило все остальные события. 

На решение Трампа доллар отреагировал падением к евро, поскольку инвесторы рассматривают отставку Тиллерсона как угрозу возрастания международной напряженности. В частности, Тиллерсон выступал за сохранение ядерной сделки с Ираном, при том, что сам Трамп хочет ее расторгнуть. Скорее всего, после этого Штаты введут новые санкции в отношении Исламской республики.

В результате S&P 500 и Dow Jones вчера потеряли чуть более 0,6% капитализации. Сегодня фьючерсы на американские индексы находятся на уровне вчерашнего закрытия.

Негативом для российского рынка является и раздувание скандала в отношении отравления экс-полковника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй однозначно возложила ответственность на покушение на предателя на Россию и ее мнение поддержали США и, скорее всего, поддержит Европа. 

Это грозит новыми санкциями в отношении России. Даже если удастся доказать, что к отравлению причастны, например, спецслужбы Замбии, все равно Запад будет утверждать о виновности России.

Примерно на 0,3% проседает сейчас нефть, на которую по-прежнему действуют опасения продолжения роста добычи в Штатах. Сейчас «черное золото» торгуется на отметке 64,5 доллара за баррель. Поддержкой являются уровни 63,7 и 62 доллара за баррель, а сопротивлением 67 доллара.

Сегодня и завтра торги нефтью будут отличаться повышенной волатильностью. Трейдеры будут отыгрывать данные по запасам и добыче нефти в Штатах, а также ежемесячные отчеты ОПЕК (сегодня) и Международного энергетического агентства (завтра).

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня откроется падением примерно на 0,3%, отыгрывая вчерашний внешний негатив. В дальнейшем динамика торгов будет волатильна – акции будут реагировать на изменение нефтяных цен, а также не исключены выходы инвесторов из бумаг в преддверии президентских выборов. 

В таких условиях наиболее правильной будет спекулятивная, может быть даже скальперская, тактика торгов. До начала уверенного роста акций Сбербанка новых среднесрочных позиций лучше не открывать. 

Рубль продолжает тестировать на прочность отметку 57 руб за доллар. Вчера ЦБ сообщил, что профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2018 года составил $20,8 млрд. против $14,5 млрд. годом ранее. Эти данные будут сдерживать падение рубля при ослаблении нефти и фундаментально толкать российскую валюту в сторону ключевой цели 53-54 руб за доллар.

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