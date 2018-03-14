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"Газпром" обогнал по капитализации "Роснефть" за счет снижения ее котировок


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
"Газпром" обогнал "Роснефть" по капитализации не столько за счет роста стоимости своих акций, сколько на фоне снижения котировок "Роснефти", которые с конца января потеряли более 10%.

Что касается весов в индексах, то я не прогнозирую изменений в этом году.

В индексе нефти и газа доли Газпрома и Роснефти почти одинаковы (около 14,25%). В индексе Мосбиржи Роснефть до сих пор имеет крайне низкий вес — 3,6%, в то время как на Газпром приходится около 14,5%. Это историческая особенность.

К сожалению, быстро ситуацию изменить невозможно: снижение доли Газпрома привело бы к сокращению позиций в бумаге у индексных фондов, а это нежелательно. Одним из последствий может стать снижение интереса к рынку со стороны иностранных инвесторов. Газпром, в отличие от других компаний, находящихся под влиянием государства, не находится под санкциями, на сделки с ценными бумагами газового гиганта нет ограничений. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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