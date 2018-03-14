"Газпром" обогнал по капитализации "Роснефть" за счет снижения ее котировок

Что касается весов в индексах, то я не прогнозирую изменений в этом году.

В индексе нефти и газа доли Газпрома и Роснефти почти одинаковы (около 14,25%). В индексе Мосбиржи Роснефть до сих пор имеет крайне низкий вес — 3,6%, в то время как на Газпром приходится около 14,5%. Это историческая особенность.

К сожалению, быстро ситуацию изменить невозможно: снижение доли Газпрома привело бы к сокращению позиций в бумаге у индексных фондов, а это нежелательно. Одним из последствий может стать снижение интереса к рынку со стороны иностранных инвесторов. Газпром, в отличие от других компаний, находящихся под влиянием государства, не находится под санкциями, на сделки с ценными бумагами газового гиганта нет ограничений.