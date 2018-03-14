Мировая политика взяла доллар на прицел

Доллар США к утру среды остается в слабом положении в паре с евровалютой за счет грядущей отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона и на фоне слабой инфляционной статистики. Основные торги в паре евро/доллар идут около отметки 1,2412, что является максимумом за четыре торговых дня. Ближайшая цель покупателей стоит на уровне 1,2446, далее – на значении 1,2485.

Итак, Рекс Тиллерсон уйдет в отставку из-за множественных разногласий с администрацией Дональда Трампа по вопросам политических отношений с рядом иностранных государств, включая Россию и Северную Корею. Для доллара данная новость умеренно негативна, но вполне ожидаема: Дональд Трамп убирает со своей дороги тех политиков, чья точка зрения отличается от официальной, без всяких реверансов. После отставки Гэри Кона это совсем не удивляет. На место Тиллерсона встанет Майк Помпео, текущий глава ЦРУ. И вот это потенциальное назначение для гринбека вполне положительная новость.

Отчет по инфляции в США совпал с прогнозами и показал спад темпов роста инфляционного давления. Индекс потребительских цен в феврале вырос только на 0,2% м/м, как и ожидалось, после укрепления в январе на 0,5%. В годовом сопоставлении февральский подъем составил 2,2%, но нынешняя месячная просадка будет учтена в годовом индикаторе только в марте. Невпечатляющий отчет по CPI сохранит в силе риторику ФРС на ближайшем заседании и подтвердит намерение повысить процентную ставку три раза за этот год.

Однако сегодняшний риск в паре евро/доллар заключается в запланированном выступлении главы Европейского центрального банка Марио Драги (которое состоится в 11.00 мск). Монетарный политик может затронуть вопросы стимулирования или ставки - впрочем, любые его замечания относительно денежно-кредитной политики или экономики будут тут же учтены в рыночных ценах.