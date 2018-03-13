В преддверии выборов и ЧМ-2018 ожидается стабильность в поведении рубля

Короткая минувшая неделя перед праздниками прошла относительно спокойно - со 2 по 7 марта индекс ММВБ прибавил 0,1% и закрылся на отметке 2291 пункт. После длинных выходных индекс вышел вновь на уровень выше 2315 пунктов. Приток средств в фонды, ориентированные на российские активы, сохраняется: с 1 по 7 марта он составил $112 млн.

Нефть за неделю подросла на 1,5% до $65,64 за баррель, но в целом движение последних нескольких недель выглядит как боковик.

Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в пятницу, 9 марта, количество активных буровых нефтегазовых вышек в США за неделю понизилось на 4 шт. и составило 796 шт. При этом управление энергетической информации США (EIA) повысило прогноз по объему добычи нефти в стране на 2018 г. на 1% до 10,7 млн б/с, а на 2019 г. – на 0,8% до 11,27 млн б/с. Одновременно с этим EIA понизило ценовой прогноз по нефти марки WTI в 2018 г. на 0,2% до $58,17 за баррель, и по нефти марки Brent – на 0,4% до $62,13 за баррель.

При этом в Штатах вышла статистика, которая показала, что временный рост инфляции в прошлом месяце на 0,5% (что вызвало в итоге 10%-ную коррекцию на рынке) в этом месяце вернулся к уровню 0,2%. Возможно, это успокоит инвесторов, которые паникуют по поводу повышения ставки ФРС слишком быстро и волатильность торгов снизится.

Рубль за неделю практически не изменился, хотя накануне праздников и перешагивал через отметку 57 руб./$, а в целом торгуется в узком боковике 56,5-57 руб./$. На руку российской валюте играет относительно стабильная текущая цена нефти, улучшение маркостатистических данных, в частности, данных по промпроизводству, рост профицита платежного баланса, низкая инфляция. Нельзя сбрасывать со счетов и грядущие выборы президента РФ и Чемпионат мира по футболу - в преддверии этих событий все ожидают стабильности в поведении рубля.