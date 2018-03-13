Рекс Тиллерсон и Ким Чен Ын

Этому предшествовал ряд публичных разногласий Тиллерсона с Дональдом Трампом. Отставку Тиллерсона ожидали многие уже несколько месяцев. Трамп планирует назначить на место Тиллерсона директора ЦРУ Майка Помпео. Теперь эту кандидатуру должен одобрить Сенат. Отставка Тиллерсона ставит под вопрос будущее других высокопоставленных госчиновников США.

По некоторым сообщениям, у Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и министра финансов Стивена Мнучина есть договоренность, что в случае отставки одного из них остальные тоже уйдут. Вероятная отставка министра финансов повышает непредсказуемость дальнейшей финансовой политики США. Стивен Мнучин сторонник жестких экономических санкций по отношению к Северной Корее, кроме того, он крайне оптимистичен по отношению к перспективам экономики США.

С другой стороны, есть положительная новость - Дональд Трамп согласен на встречу с Ким Чен Ыном. Эта новость изменила баланс рисков в позитивную сторону, и это может оказать сильное влияние на рынки развивающихся стран и активы Восточной Азии, сообщили аналитики Lyxor Asset Management (группа Societe Generale) в еженедельном обзоре. «Еще далеко до существенного ослабления геополитических рисков, связанных с Корейским полуостровом. Ранее, в 1990-х гг., инициативы денуклеаризации Северной Кореи закончились неудачно», – сообщил старший стратег Lyxor AM Филипп Феррейра. Но, тем не менее, встреча лидеров США и Северной Кореи – «беспрецедентное» событие, отметил стратег.

«По нашему мнению, последние события могут устранить препятствие на пути роста прибыли по активам развивающихся стран Восточной Азии и позволить динамике котировок акций в большей степени соответствовать фундаментальным показателям компаний. Ослабление геополитической напряженности совпало с тем, что аналитики регулярно повышают свои прогнозы по прибыли компаний. Но пока повышенный уровень геополитических рисков не позволил биржевым индексам соответствующим образом отреагировать на повышение прогнозов», – говорит Феррейра.

Продолжает нервировать инвесторов скандал между Россией и Великобританией, связанный с отравлением. Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что «высока вероятность» того, что за отправлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери при помощи нервно-паралитического вещества стоит Москва. Во вторник Лондон дал России время до конца дня, чтобы объяснить использование этого вещества, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что «полностью уверен» в правильности результатов расследования Великобритании и что, скорее всего, Россия виновна в отравлении.

«В частности, предстоящая инициатива ввести новые санкции – в этот раз, исходящая со стороны Великобритании – может привести к нежелательному росту волатильности рубля», – сообщили в заметке аналитики «Росбанка», дочки Societe Generale. Помимо геополитических рисков, «Росбанк» также отметил наличие других факторов, оказывающих давление на рубль, таких как общее ослабление валют развивающихся стран и падение цен на нефть. Но пока рубль держится молодцом. Кстати, я не думаю, что мы когда-то узнаем правду насчет виновников отравления – улики уже уничтожаются. В частности, на днях уничтожили столик в итальянском ресторане, за которым обедал Сергей Скрипаль.

Сегодня вышел индекс потребительских цен в США. Этот показатель играет важную роль в определении дальнейших темпов повышения ставок ФРС. В феврале рост потребительских цен в США замедлился. Это очередной признак того, что долгожданный рост инфляции будет только постепенным. На фоне сжатия рынка труда и сильных экономических показателей, ожидается, что ФРС США повысит ставки по результатам заседания 20-21 марта. Но, судя по показателям инфляции, прогнозы ФРС по уровню ставок, вероятно, останутся без изменений.