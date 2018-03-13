Прогноз результатов "Мегафона" за 2017 г по МСФО: прибыль снизилась на 3,3%

Согласно нашей DCF модели, выручка Мегафона по итогам года (телекоммуникационный сегмент) составит 318,1 млрд руб. (+0,6%). Однако, принимая во внимание сильные результаты прошлого квартала и динамику продаж смартфонов, которые продолжают активный рост, мы полагаем, что выручка может достигнуть 319,4 (+1%) млрд руб. по итогам года. Мы рассчитываем, что возвращение к постепенному росту тарифов положительно повлияет на мобильную выручку, однако в декабре были снижены цены в 10 регионах в силу аналогичного шага со стороны МТС.

Таким образом, мобильная выручка может зафиксироваться на уровне 68 млрд руб. по итогам 4К и составит 265 млрд руб. по итогам года (+0,5%). Выручка от трафика данных должна продолжить расти, и мы ожидаем, что она достигнет 90 млрд руб. по итогам года. Выручка фиксированных сервисов скорее всего останется на уровне 8% от суммарной выручки и составит 26,2 млрд руб. (+2% г/г). Мы полагаем, что сильные продажи смартфонов должны поспособствовать хорошим результатам собственной розничной сети Мегафон и выручка этого направления составит не менее 28,3 млрд руб. (+4,8% г/г).

OIBDA оператора может вырасти до 122,5 млрд руб. (+1,1%), а рентабельность при этом составит 38,5%. В целом прогнозы аналитиков относительно OIBDA компании выглядят заниженными, если судить по результатам прошлых кварталов, но ещё не известно какие прогнозы будут учтены в консенсусе. Мы также полагаем, что чистая прибыль компании будет немного ниже предыдущего года и составит 24,6 млрд руб. (-3,3%). При этом прибыль 4К может быть заметно выше прибыли за 4К 2016 в силу значительной просадки показателя годом ранее.

С учетом уже опубликованных показателей Mail.ru Group, консолидированная выручка Мегафон может возрасти до 375,6 млрд руб. (+18,8% г/г), а консолидированная OIBDA до 143 млрд руб. (+18%).

В силу значительного роста котировок в последние полтора месяца и сложного первого полугодия мы не ожидаем значительного роста котировок компании, но полагаем, что результаты могут быть восприняты позитивно. В 18:00 состоится конференц-звонок на котором оператор должен предоставить информацию относительно работы с долгом, будущим дивидендам, слиянию Евросети, а также огласить прогнозы и стратегию на 2018 год.

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