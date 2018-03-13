У сделки между Qualcomm и Broadcom не было шансов

В результате сделка была заблокирована, и основной причиной этого решения председатель Комитета по иностранным инвестициям США Стивен Мнучин назвал угрозу нацбезопасности. Однако я считаю, что одним из основных препятствий для покупки стали не только военные технологии, которыми владеет Qualcomm, но и развитие сетей связи 5G, в чем Qualcomm является одним из лидеров. 5G-технологии необходимы для широкого внедрения виртуальной и дополненной реальности, для самоуправляемых автомобилей и т.д. Данная технология не только открывает дорогу другим компаниям для развития, но и дает технологическое преимущество целой стране на многие годы.

Еще одним препятствием для поглощения выступает разница в подходах компаний к стратегии развития. Broadcom потратила на исследования и разработки $3,2 млрд, или 18% выручки за 2017 год, считая, что больших успехов можно добиться только благодаря точечному и жесткому финансированию. Qualcomm направила на те же цели $5,5 млрд, или 24% прошлогодней выручки. По мнению ее менеджмента, эффективное развитие зависит в основном от качества и количества новых технологий.

В случае слияния Broadcom сократила бы расходы на R&D, что привело бы к сокращению числа патентов, которых у Qualcomm более 46,5 тыс. Ввиду протекционистской политики Дональда Трампа и на фоне технологического противостояния между Америкой и Китаем администрация президента США в любом случае не позволила этой сделке состояться. Полагаю, что Qualcomm выглядит перспективной для инвестиций, но судебные разбирательства с Apple, предстоящая сделка по покупке NXP Semiconductors и корпоративная война с Broadcom создают серьезные риски для компании, поэтому целевая цена по QCOM составляет $70.