Инфляционное давление снизилось, "бычий" тренд на рынке США продолжится

Опасения по поводу введения Дональдом Трампом на прошлой неделе импортных пошлин на сталь и алюминий оказали давление на акции промышленных компаний. Между тем NASDAQ (+0,36%) завершил на рекордных уровнях вторую сессию подряд при поддержке котировок Amazon и Apple.

Индекс доллара прибавил 0,1%, а по отношению к евро курс американской валюты понизился до 1,2327.

Казначейство США сообщило Broadcom Ltd. (NASDAQ: AVGO), что подтверждает озабоченность в отношении национальной безопасности в связи с заявкой производителя микросхем на покупку конкурента Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM). Позднее окончательное решение принял президент США Дональд Трамп, заблокировавший сделку стоимостью в $117 млрд.

Фондовые индексы США продемонстрируют умеренный рост, если данные по инфляции окажутся в пределах ожиданий. С учетом небольшого повышения средней заработной платы за февраль мы предполагаем, что инфляционное давление снизилось и резкого скачка инфляции не произойдет. Таким образом, опасения по поводу быстрорастущей инфляции уменьшатся, на что рынки отреагируют позитивно. «Бычий» тренд продолжится после небольшого отката во вторник. Мы ожидаем, что S&P500 поднимется на 1%, до 2810 пунктов.

Основное внимание участников торгов сегодня будет приковано к индексу потребительских цен. По нашему прогнозу, инфляция вырастет в годовом выражении на 1,8%. Такой же результат предполагает и общерыночный консенсус. Этот уровень ниже цели ФРС, поэтому у нее не будет повода для более быстрого повышения ставок. Именно опасения по поводу активного ужесточения денежно-кредитной политики и заставили рынки скорректироваться в феврале. Если же инфляция вырастет выше прогнозов, фондовые площадки отреагируют на это негативно. Но учитывая умеренный рост зарплат и тот факт, что ФРС использует другой индикатор для измерения инфляции, мы считаем небольшой вероятность сильного движения вниз.